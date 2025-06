Boccia-Turnier: Wohnpartner lassen die Kugeln rollen

Alle Boccia-Begeisterten kommen auch dieses Jahr wieder auf ihre Kosten. Das Nachbarschaftsservice wohnpartner startet im Juni wieder die Vorrunden , bevor es am 31. August im Rahmen des „Tags des Wiener Wohnbaus“ zum großen Finale lädt.

Es geht wieder los. Im Rahmen des “Sommer im Gemeindebau” lädt das Nachbarschaftsservice wohnpartner auch heuer wieder zum großen Boccia-Turnier am 31. August beim “Tag des Wiener Wohnbaus”. Jetzt gilt es aber erst einmal sich zu qualifizieren. Für die nördlichen Bezirke wird es am 20. Juni ernst. Im Dr.-Franz-Koch-Hof (Mitterhofergasse 2, 1210 Wien) wird zwischen 15 und 17 Uhr der Vorentscheid ausgetragen. Die zwei besten Mannschaften steigen ins Finale auf.

Wer mitmachen will, meldet sich telefonisch oder per E-Mail an: 01/24 503–21080 oder unter nord@wohnpartner-wien.at

Die Teilnehme ist kostenlos, beim Finale winken tolle Preise.

Über wohnpartner

Gemeinsam mit den Bewohnern entwickeln die rund 180 wohnpartner-Mitarbeitern an 29 Standorten vielfältige Initiativen, um das Zusammenleben und die gute Nachbarschaft im Wiener Gemeindebau zu fördern und weiter zu verbessern. Darunter befinden sich Frauen- und Eltern-Kind-Gruppen, der 1. Wiener Gemeindebauchor, Gartl-Projekte sowie die wohnpartner Grätzl-Zentren. Zudem vermittelt wohnpartner bei Konflikten und führt kostenlos Mediationen durch. Die Serviceeinrichtung der Stadt Wien wurde 2010 gegründet. www.wohnpartner-wien.at