Während draußen die Raketen knallen und drinnen die Playlist langsam besser wird, verabschieden wir uns heuer vom ewigen Prosecco-Plopp. Stattdessen ziehen Espresso, Cold Brew und kreative Aromen ins Glas. Das Ergebnis: Drinks mit Tiefgang, Koffein-Kick und ordentlich Stil. Perfekt für lange Nächte, große Runden oder kleine, feine Genussmomente zwischendurch.

In the Mix: Cold Brew Pornstar Martini

Danach sagt niemand mehr “Ich geh heim …”

Zutaten: 2 cl Monin Vanille Sirup I 2 cl Passoa I 4 cl Vodka I 1 cl Zitronensaft I 1 cl Limettensaft I 4 cl Maracujasaft I 4 cl Kaffeetschi (z. B. von J. Hornig) I Eiswürfel

Zubereitung: Martiniglas vorkühlen. Alle Zutaten außer Kaffeetschi in den Shaker geben, mit Eis kräftig shaken, doppelt abseihen. Danach Kaffeetschi langsam über den Drink gießen – für den typischen zweistufigen Look. Halbe Maracuja auf den Drink setzen. Zusätzlicher Wow-Effekt: Kaffeetschi separat in einem Shotglas servieren – angelehnt an die Serviermethode des originalen Pornstar Martinis.

Coffee-Cocktails erobern die Nächte

Coffee-Cocktails sind der heimliche Star der Saison. Sie verbinden das Beste aus zwei Welten: die Geselligkeit eines Cocktails und die Wärme, die Kaffee mit sich bringt. J. Hornig zeigt mit vier ausgefallenen Kreationen, wie modern, elegant und überraschend Kaffee im Glas sein kann. Ob fruchtig, cremig, scharf oder ganz ohne Alkohol – diese Drinks passen zu jedem Feiertags-Szenario und machen auch nach Mitternacht noch munter.

In the Mix: Matcha Martini mit Espresso Foam



Extraklasse im Glas für leise Abende

Zutaten: 1 Espresso I 2 TL Zucker I 6 cl Wasser I 1 TL Matcha I Eiswürfel I 6 cl Vodka I 3 cl Amaretto I 3 cl pflanzliche Milchalternative I Orangenblütenwasser

Zubereitung: Glas vorkühlen. Matcha mit heißem Wasser anrühren. Mit Amaretto, Vodka und Milchalternative in den Shaker geben, mit Eis shaken. Espresso mit Zucker aufschäumen. Glas mit einem Hauch Orangenblütenwasser aromatisieren, den Drink einfüllen und mit dem Espresso Foam toppen.

Espresso Martini neu: Klassiker mit Twist

Der Cold Brew Pornstar Martini bringt Maracuja, Vanille und Vodka zusammen, gekrönt von einem Cold-Brew-Float für den Wow-Look. Elegant wird es mit dem Matcha Martini mit Espresso Foam: grün, clean und leise luxuriös. Und wer es feurig mag, greift zum Swizy Espresso Martini mit Chili und Tequila. Schärfe trifft Koffein – ein Drink wie ein Tanzflächen-Comeback um drei Uhr früh.

In the Mix: Swizy Espresso Martini

Nächtlicher Energie-Kick im Club, in der Küche oder im Wohnzimmer

Zutaten: ¼ Chili I 3 cl Kaffeelikör I 3 cl Tequila I 3 cl Espresso I 1,5 cl Simple Sirup (einfacher Sirup aus Wasser und Zucker) I 3-4 dashes Angostura Kakaobitters I Eiswürfel

Zubereitung: Martiniglas vorkühlen. Chili im Shaker leicht andrücken. Restliche Zutaten hinzufügen, mit Eis shaken, abseihen. Mit frischer Chilischote garnieren.

Alkoholfrei, aber oho: Entcoff No-Tini

Nicht jede lange Nacht braucht Alkohol. Der Entcoff No-Tini beweist, dass alkoholfreie Coffee-Cocktails alles andere als brav sind. Mit entkoffeiniertem Espresso, alkoholfreiem Vodka und Kaffeelikör bleibt der Geschmack großartig und der Kopf klar. Ideal für alle, die mitreden, mitlachen und mitgenießen wollen.

In the Mix: Entcoff No- Tini

Für “Late Night” Talking bis zum Sonnenaufgang …

Zutaten: 2 entkoffeinierte Espressi (z. B. J. Hornig Entcoff) I 4 cl Vodka (alkoholfrei) I 4 cl Kaffeelikör (alkoholfrei) I 2 cl Zuckersirup I Eiswürfel

Zubereitung: Glas vorkühlen. Alle Zutaten in den Shaker geben, mit Eis shaken, abseihen. Mit drei Espressobohnen garnieren und genießen.