Für viele war 2024 der traurigste Sommer seit langem. Das Brickerl, seit 1973 fixer Bestandteil in österreichischen Gefriertruhen und ein wahrer Klassiker der Eislandschaft, verschwand aus dem Sortiment des Herstellers Eskimo. Doch echte Eisliebe lässt sich nicht so einfach einfrieren und so eroberte der Protest ganz Österreich, bevor das nationale Eis-Kulturgut nun triumphal zurückkehrt.

Massiver Fan-Protest machte Druck

Beim Brickerl werden viele von uns nostalgisch. Ein einfaches Steckerl-Eis, herrlich schokoladig im Geschmack und verbunden mit schönen Erinnerungen an unbeschwerte, heiße Sommertage als Kind. Doch 2024 nahm Eskimo das Kult-Schokoeis wegen rückläufiger Nachfrage und begrenztem Platz in den Tiefkühltruhen aus dem Sortiment. Eine Entscheidung, die viele Fans wie ein emotionales Déjà-vu traf.

Kaum war die Nachricht draußen, formierte sich Widerstand. Online-Petitionen sammelten tausende Unterschriften, Social-Media-Hashtags wie #VerrücktNachBrickerl verbreiteten sich rasant. Diskussionen in Medien und Chats machten aus dem Abschied eine sentimentale nationale Debatte. kronehit-Moderator Theo Kämmerer wurde zur Stimme der Bewegung und ließ mit seiner Community nicht locker.

„Echte Begeisterung bewegt – auch das Eskimo-Team“, sagte schließlich Andrea Huber-Schallmeiner, Geschäftsführerin der Magnum Ice Cream Company Austria, zur Presse, nachdem der Druck der Fans Wirkung zeigte. Nach Monaten intensiver Gespräche und Überzeugungsarbeit gab der Hersteller dem Ruf nach Nostalgie nach.

Retro-Feeling 2.0: Das Brickerl ist zurück

Ab 2. Februar 2026 steht das Brickerl wieder in den Gefriertruhen, und zwar genauso, wie es viele Generationen von Eisliebhabern in Erinnerung haben. Erhältlich ist das Kult-Eis sowohl als Einzelpackung (1,20 Euro) als auch in der 8-Stück-Vorratspackung (4,99 Euro), zu Preisen, die Lust auf Sommer und Kindheit machen.

Das Comeback ist nicht nur ein Triumph der Nostalgie, sondern auch ein Zeichen dafür, wie stark Community-Kultur, Social Media und echte Fanliebe auch heute noch Marken und Produkte formen können. Österreichs Eistruhen sind wieder um einen Klassiker reicher. Ob im Bad im Sommer, nach dem Eislaufen oder einfach zwischendurch zu Hause auf der Couch: Das Brickerl ist zurück. Viele werden beim ersten Biss in Erinnerungen schwelgen, denn manche Dinge gehören einfach in unser Leben – und auf unsere Zunge.

@eskimoeis