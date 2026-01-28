Misha, ein unter kniehoher Mops-Herr im besten Seniorenalter, wartet im Tierheim auf Menschen, die ihm seinen Lebensabend so angenehm wie möglich machen. Der 2014 geborene Rüde (Tiernr. 266619) zeigt sich trotz kleiner Handicaps überraschend quirlig und lebensfroh.

Ein Herz für Menschen – besonders für geduldige Teenager

Der freundliche Vierbeiner ist sehr anhänglich und genießt jede Form von Zuwendung. Für ein Zuhause mit hundeerfahrenen Teenagern ist Misha bestens geeignet. Ganz kleine Kinder hingegen sollten nicht im selben Haushalt leben: Der Mops-Senior ist taub und hat nur noch ein Auge, auf dem er hauptsächlich Bewegungen wahrnimmt. Dieses lässt sich zudem nicht vollständig schließen.

Medizinische Besonderheiten gut zu managen

Neben speziellen Augentropfen erhält Misha auch Medikamente für seine Nieren. Doch mit der richtigen Betreuung lässt sich sein Alltag problemlos gestalten. Seine Lebensfreude zeigt der charmante Rüde jedenfalls täglich.

Verträglich – aber bitte ruhig!

Im Umgang mit anderen Hunden ist Misha grundsätzlich verträglich, solange es sich um ruhige Artgenossen handelt. Aufdringliche oder sehr stürmische Hunde stressen ihn hingegen schnell – fühlt er sich bedrängt und hat keinen Rückzugsraum, weiß der Senior sich auch zu verteidigen.

Brav an der Leine – bereit für neue Abenteuer

Misha geht vorbildlich an der Leine und ist selbstverständlich stubenrein. Spaziergänge in gemächlichem Tempo genießt er sehr und zeigt sich dabei aufmerksam und entspannt.

Gesucht: Ein ruhiges Plätzchen fürs Herz

Für den liebenswerten Mops wird ein Zuhause in ruhigen städtischen Gegenden, am Stadtrand oder am Land gesucht – Hauptsache, seine neuen Menschen wissen die Bedürfnisse eines Seniors zu schätzen und schenken ihm Geborgenheit.

Wer Misha kennenlernen möchte, sollte nicht zögern – dieser charmante „mopsfidele“ Herr hat es verdient, seinen Lebensabend in einem warmen, sicheren Zuhause zu verbringen.

Interessenten können sich telefonisch 0699 1660 40 74 oder per Mail an hundevergabe@tierschutz-austria.at wenden. (Mittwoch bis Sonntag, 13:30 bis 17:00, an Feiertagen geschlossen).