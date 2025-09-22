Das Projekt ist inspiriert von legendären Orten wie dem Eames House und dem VitraHaus. Die Philosophie von Calienna – Natur, Design und Alltag in Einklang zu bringen – findet hier ihre perfekte Entsprechung.

Möbelklassiker treffen auf grüne Visionen

Im Greenhaus werden Designklassiker von Charles & Ray Eames, das Anagram Sofa von Panter & Tourron, die Slow Chairs von Ronan & Erwan Bouroullec sowie weitere Vitra-Highlights präsentiert. Gemeinsam schaffen sie eine Atmosphäre, in der sich Design und die Liebe zur Natur begegnen und neue Perspektiven eröffnen.

Treffpunkt für Events, Inspiration und Rückzug

Das Greenhaus ist weit mehr als eine Ausstellung: Es ist ein lebendiger Raum für Events, Get-Togethers, Präsentationen und Momente der Ruhe. Besucherinnen und Besucher können den Ort während der regulären Öffnungszeiten von Calienna frei nutzen – sei es für eine Coffee Break oder um sich inspirieren zu lassen.

Öffnungszeiten und Dauer

Das Greenhaus ist von 19. September bis 24. Oktober 2025 geöffnet.

Montag – Freitag: 10.30 – 18.30 Uhr

Samstag: 11.00 – 18.00 Uhr

Mehr Infos gibt es auf www.vitra.com und www.calienna.com.