Vom 25. bis 28. September 2025 verwandelt sich der Wiener Rathausplatz wieder in das Mekka für alle E-Mobility-Fans. Bei den 5. Wiener Elektro Tagen warten bei freiem Eintritt die neuesten E-Autos, Plug-in-Hybride, spannende Talks und ein buntes Rahmenprogramm.

Die Mobilität der Zukunft ist elektrisch und bei den Wiener Elektro Tagen 2025 kannst du sie live erleben. Bereits zum fünften Mal präsentieren führende Autohersteller, Energieunternehmen und Experten Innovationen rund um Elektromobilität, Ladeinfrastruktur und nachhaltigen Lifestyle. Auf dem Wiener Rathausplatz treffen sich Technik, Beratung und Unterhaltung – ein Pflichttermin für alle, die sich für klimafreundliche Fortbewegung interessieren.

Neueste Entwicklungen und Modelle

Bei den Wiener Elektro Tagen kommen Einsteiger wie auch E-Auto-Profis auf ihre Kosten. Besucher erwartet ein umfassender Überblick über das aktuelle Modellangebot an E-Fahrzeugen: vom kompakten City-Flitzer über leistungsstarke SUVs bis hin zu luxuriösen Premium-Modellen. Erstmals werden 2025 auch Plug-in-Hybride präsentiert, die eine wichtige Brücke zwischen klassischem Verbrenner und vollelektrischer Zukunft schlagen. So können Interessierte alle Antriebskonzepte vergleichen und direkt vor Ort testen, welches am besten zu ihrem Alltag passt.

Wertvolle Tipps direkt von Experten

Doch die Veranstaltung bietet weit mehr als nur Fahrzeugneuheiten. Experten informieren über Ladeinfrastruktur, Fördermöglichkeiten und Finanzierung, geben Tipps zum Umstieg auf E-Mobilität und erklären, wie man auch zu Hause oder am Arbeitsplatz effizient laden kann. Ein besonderes Augenmerk liegt auf den mehr als 28.000 öffentlichen Ladepunkten, die bereits in Österreich verfügbar sind.

Ausflugstipp für die ganze Familie

Die Wiener Elektro Tage sind nicht nur Messe, sondern auch Erlebniswelt. Bei freiem Eintritt können Besucher spannende Präsentationen verfolgen, mit Branchenprofis ins Gespräch kommen und sich von einem abwechslungsreichen Bühnenprogramm unterhalten lassen. Stargäste, Top-Acts und interaktive Formate machen das Event zu einem echten Publikumsmagneten. Für das leibliche Wohl ist ebenfalls gesorgt. Kulinarische Schmankerl, Foodtrucks und nachhaltige Köstlichkeiten laden zum Verweilen ein. Kinder und Jugendliche können bei interaktiven Spielen erfahren, wie nachhaltige Mobilität funktioniert, und selbst kleine Entdeckungen machen. Damit wird das Event zu einem Ausflugstipp für die ganze Familie.

5. Wiener Elektro Tage

25.-28. September 2025

Do.-Sa.: 11-21 Uhr

So.: 11-18 Uhr

Rathausplatz, 1010 Wien

Eintritt frei!

Mehr Information: wiener-elektrotage.at