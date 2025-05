Zukunft statt Barrieren: BILLA macht Platz für junge Talente

In Wien-Ottakring und Neusiedl am See öffnet BILLA vom 28. April bis 2. Mai seine Türen für 22 Jugendliche mit Behinderungen. Im Rahmen der Inklusionswoche 2025 sammeln sie erste Erfahrungen im Lebensmitteleinzelhandel – begleitet vom „Netzwerk Berufliche Assistenz“. Ziel ist es, Talente zu entdecken und langfristige Perspektiven zu schaffen.

Die Teilnehmenden arbeiten während der Inklusionswoche in verschiedenen Abteilungen mit. Ob Feinkost, Kassa oder Regalbetreuung – sie erleben hautnah, wie vielfältig der Alltag bei BILLA ist. Unterstützt werden sie dabei vom Team vor Ort und vom Netzwerk Berufliche Assistenz (NEBA), das vom Sozialministeriumservice gefördert wird.

Ziel der Aktion: Junge Menschen mit Behinderungen sollen die Chance bekommen, sich selbst und ihre Stärken im echten Arbeitsumfeld zu erleben – und sich so für eine Ausbildung oder Anstellung bei BILLA begeistern.

Inklusion, die wirkt: Schon 13 fixe Anstellungen seit 2024

Was als Pilotprojekt begann, zeigt heute schon Wirkung. Seit dem Start der Inklusionswoche im Jahr 2024 wurden 13 Teilnehmende fix bei BILLA angestellt. Für Hamed Mohseni, BILLA-Vertriebsdirektor in Wien, ist das ein klares Zeichen: „Inklusion und Vielfalt sind zentrale Werte, die bei BILLA seit Jahren gelebt werden.“

Auch im Burgenland zieht man eine positive Bilanz. Eric Scharnitz, Vertriebsdirektor der Region, betont: „Die Inklusionswoche zeigt, wie viel möglich ist, wenn wir Barrieren abbauen und Chancen schaffen.“

Vielfalt im Markt – und im Netz

BILLA versteht Inklusion nicht nur als gesellschaftliche Verantwortung, sondern als festen Bestandteil seiner Unternehmenskultur. Bereits über 800 Mitarbeiter:innen mit Behinderungen sind Teil des Unternehmens. Und BILLA denkt noch weiter:

In den Märkten gibt es „Stille Stunden“ für reizempfindliche Kund:innen.

Spezielle Einkaufswägen erleichtern Familien mit Kindern mit Behinderungen den Einkauf.

Der BILLA Online Shop wird laufend barrierefreier gestaltet – in Kooperation mit Blindenorganisationen.

Wer einen Behindertenausweis hat, erhält sogar die Lieferung gratis – ab einem vergünstigten Mindestbestellwert.

NEBA unterstützt Betriebe auf dem Weg zur Inklusion

Das NEBA-Betriebsservice bietet Unternehmen professionelle Beratung, wenn es um die Beschäftigung von Menschen mit Behinderungen geht. Vom passenden Stellenprofil bis zur Gestaltung des Arbeitsplatzes: Betriebe werden Schritt für Schritt begleitet – kostenfrei, praxisnah und unkompliziert.