Sommer, Sonne, Schwimmkurs: Freibäder eröffnen am 2. Mai

Die Freibäder sind bereit für den Sommer. Ab 2. Mai öffnen alle 30 Anlagen ihre Tore – mit kostenlosen Kinderschwimmkursen, stabilen Eintrittspreisen und einem vollen Sport- und Kulturprogramm. Auch neue Trainingshallen und moderne Wasserflächen sind in Arbeit.

Vizebürgermeisterin und Bäderstadträtin Bettina Emmerling hat gemeinsam mit MA 44-Leiter Hubert Teubenbacher das Simmeringer Bad besucht, wo derzeit eine zweite Schwimmhalle entsteht. Dabei kündigten sie den offiziellen Saisonstart für den 2. Mai an. Mit rund 900.000 Quadratmetern Fläche sind die Wiener Bäder echte Sommer-Treffpunkte – für Bewegung, Abkühlung und Gemeinschaft.

Gratis Schwimmkurse für Kinder

Besonders erfreulich: Die Kinderschwimmkurse sind in diesem Sommer kostenlos. Möglich macht das die Kinder- und Jugendmillion der Stadt Wien. So sollen mehr Kinder früh und sicher schwimmen lernen – unabhängig vom Einkommen der Eltern. Insgesamt stehen 158 Kurse mit fast 950 Plätzen zur Verfügung.

Die Anmeldung startet am 2. Juni um 8 Uhr online.

Mehr Platz im Wasser

Mit der Bäderstrategie 2030 investiert die Stadt in neue Wasserflächen. In Simmering wird schon gebaut – neben einer neuen Trainingshalle wird auch die bestehende Schwimmhalle modernisiert. Beide sollen noch in diesem Jahr fertig werden. Das schafft dringend benötigte Kapazitäten für Schulen, Schwimmvereine und Freizeitsportler.

Nachhaltige Bäder mit Auszeichnung

Die Bäder setzen auch auf Klimaschutz. Die neue Schwimmhalle im Großfeldsiedlungsbad wurde von der ÖGUT mit dem klimaaktiv GOLD-Standard ausgezeichnet. Bewertet wurden unter anderem Energieeffizienz, Baustoffe und Raumklima.

Kultur, Sport und Spiel im Bad

Die Bäder bieten mehr als Wasser. Auch heuer gibt es wieder ein abwechslungsreiches Programm für Kinder und Erwachsene. Dazu zählen Volleyballtrainings, Kinderanimation, Musik- und Theateraufführungen und sogar erlebnispädagogischer Englischunterricht.

Zu den Highlights zählen:

Theaterstück der Wiener Festwochen (15. Juni, Laaerbergbad)

Konzert von 5/8erl in Ehr’n (27. Juni, Schafbergbad)

Johann Strauss-Fest (25. August, Krapfenwaldlbad)

Denk mit Kultur mit Birgit Denk (26. Juli, Strandbad Alte Donau)

Wasserspaß für die Kleinsten

Für Kinder zwischen drei und sechs Jahren gibt es wieder die Aktion „Wasserspaß“ in mehreren Familienbädern. Dabei lernen sie spielerisch den Umgang mit dem Wasser – gemeinsam mit einer Begleitperson. Die Kurse finden vom 11. bis 15. August statt, die Anmeldung erfolgt direkt vor Ort.

Auch Erwachsene können schwimmen lernen

Aufgrund der großen Nachfrage gibt es auch heuer wieder Erwachsenenschwimmkurse. In zehn Einheiten kann man für 100 Euro die Basics lernen oder auffrischen. Auch hier beginnt die Anmeldung am 2. Juni online.

Saison bis Mitte September

Die Badesaison endet am 14. September. Die Eintrittspreise bleiben im Vergleich zum Vorjahr unverändert. Wer mehr wissen will, findet Infos online unter wien.gv.at/baeder oder telefonisch unter 60112/8044.