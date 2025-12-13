Am 17. Dezember lädt das Young Professionals Network (YPN) um 19 Uhr zum Charity-Punsch ins Alte Rathaus. Mit der Benefiz-Aktion möchte YPN ein starkes Signal für gesellschaftlichen Zusammenhalt setzen und jene Organisation ins Rampenlicht holen, die in Wien seit vielen Jahren Großartiges leistet: den Malteser Hospitaldienst. Durch ihren unermüdlichen Einsatz – von Erste-Hilfe-Leistungen bis zu sozialen Diensten – sind die Malteser ein unverzichtbarer Bestandteil für viele Menschen in der Stadt.

Bezirkschef würdigt Einsatz der Malteser

Auch Bezirksvorsteher Markus Figl wird an der Veranstaltung teilnehmen und die Initiative sowie die wichtige Rolle der Malteser in der Inneren Stadt hervorheben:

Gemeinsames Engagement tut unserer Stadt gut. Solche Momente des Zusammenkommens erinnern daran, wie wertvoll gelebter Zusammenhalt in der Adventzeit ist. Die Malteser sind ein wesentlicher Bestandteil unserer Gemeinschaft – sie unterstützen mit großem Einsatz genau dort, wo Hilfe gebraucht wird.

Der Abend soll nicht nur zum Punschen einladen, sondern auch Aufmerksamkeit für soziale Anliegen schaffen – und für jene, die Tag für Tag für Menschen in schwierigen Lebenslagen da sind.