Das Spiel mit Marionetten hat in Schönbrunn lange Tradition. Schon Kaiserin Maria Theresia bot Ihren Gästen Marionettentheateraufführungen. Christine Hierzer-Riedler und Werner Hierzer pflegen diese traditionelle Kunstform unter Einbeziehung modernster Bühnentechnik weiter. Die Produktionen, welche in Zusammenarbeit mit Bühnen- und Kostümbildner, Bildhauern, Autoren, Komponisten und Regisseuren entstehen, unterscheiden sich in Bezug zur „Menschenbühne“ nur durch den kleineren Maßstab. Die Spieltechnik und die Herstellung der Marionetten zählt offiziell zum UNESCO Weltkulturerbe. An Weihnachten stehen gleich zwei besondere Stücke auf dem. Programm.

In der Ballett-Version zu Mozarts “Eine kleine Nachtmusik” entzücken tanzende Glühwürmchen und fröhliche Schmetterlinge Kinder und Erwachsene. Vorstellungen: Sonntag, 21. Dezember, um 11 Uhr und Donnerstag, 25. Dezember, um 16 Uhr

In “Die Kinderzauberflöte” führt Wolfgang Amadé Mozart als kunstvoll gestaltete Figur Groß und Klein (ab 4 Jahren) durch seine berühmte Oper. Vorstellungen: Mittwoch, 24. Dezember, um 13 Uhr und Freitag, 26. Dezember, um 16 Uhr

Ort:

Marionettentheater Schloss Schönbrunn, Hofratstrakt, 1130 Wien

Infos unter www.marionettentheater.at