Bei den drei Monate alten Geparden-Drillingen im Tiergarten Schönbrunn ist jetzt Action angesagt: Sie liefern sich wilde Verfolgungsjagden und klettern neugierig herum, bevor sie sich müde aneinanderschmiegen. Aber dem nicht genug: Jetzt stehen sie auch im Mittelpunkt des fünften, soeben erschienenen Bandes der Kinderbuch-Reihe „Der kleine Zoo-Entdecker“. Auf 64 Seiten stellt das Kinderbuch die schnellsten Landsäugetiere und ihre Lebensweise vor, begleitet von tollen Fotos der Schönbrunner Geparden. Erklärt wird etwa, warum Geparde so schnell laufen können und warum die Jungtiere anfangs lange, silbergraue Haare am Rücken haben.

Zusätzlich bietet „Der kleine Zoo-Entdecker“ knifflige Rätsel. Die Kinder können Schattenbilder richtig zuordnen und einen kunterbunten Geparden gestalten. Thematisiert wird auch, warum Geparde in den Savannen Afrikas bedroht sind. Kindgerecht wird die Problematik rund um den Verlust ihres Lebensraumes sowie die Bedeutung der Zoos beim Aufbau einer Reservepopulation abseits des natürlichen Lebensraumes erklärt.

„Der kleine Zoo-Entdecker. Gepard“ von Fotograf Daniel Zupanc ist ab sofort in den Zoo Shops im Tiergarten und im Onlineshop des Zoos unter www.zoovienna.at/shop um 7,99 Euro erhältlich.

Noch ein Tipp: „Die Entwicklung der Jungtiere zu verfolgen, ist enorm spannend. Zuerst waren es nur zaghafte Entdeckertouren, mittlerweile sind die drei aber richtige Abenteurer. Ein Gutschein für eine Jahreskarte ist deshalb ein besonders netter Geschenktipp für Weihnachten – ideal, um unsere Geparden-Drillinge beim Aufwachsen begleiten zu können“, so Tiergartendirektor Dr. Stephan Hering-Hagenbeck. Gutscheine für Jahreskarten sind sowohl an den Kassen des Tiergartens als auch im Onlineshop des Tiergartens unter www.zoovienna.at/shop erhältlich.