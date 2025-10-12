Der Verein Kaltenleutgebner Bahn betreut ehrenamtlich und mit großem Einsatz die gleichnamige Bahnstrecke von Liesing nach Waldmühle im Süden von Wien – doch jetzt braucht er unsere finanzielle Hilfe.

Im Jahr 2007 gründeten engagierte Freiwillige den Verein „Kaltenleutgebner Bahn“. “Wir setzen uns seitdem zum Ziel, den Erhalt der Bahnstrecke als historisches Kulturgut und als Verkehrsinfrastruktur langfristig zu sichern.”, so die Obmann Fabian Köhazy. Dies wurde im Jahr 2014 zur Herausforderung, als die ÖBB den Betrieb auf der Strecke einstellten. Durch viel Einsatz gelang es, im Jahr 2017 den Erwerb der Bahnstrecke durch die Gemeinde Perchtoldsdorf zu erreichen.

Seitdem organisieren ehrenamtliche Mitglieder wieder Nostalgiefahrten und übernehmen den größten Teil der Erhaltungsarbeiten. Dadurch ist die Bahnstrecke heute zum Verkehrsmittel zu Ausflugszielen, Restaurants, Heurigen und kulturellen Veranstaltungen geworden. Doch der Erhalt dieses mobilen Kulturgutes geht ins Geld. Trotz des insgesamt guten Streckenzustands sind wichtige Reparaturen notwendig. Ihr Abschluss ist die Voraussetzung dafür, um den Sonderzugverkehr wieder im Abschnitt von Perchtoldsdorf nach Waldmühle aufnehmen zu können.

Crowdfunding für Brückensanierung

Zur Finanzierung einer Brückensanierung hat der Verein ein Crowdfunding gestartet, das noch bis 23. Oktober läuft. Das erste Spendenziel von 5.720 Euro ist beinahe erreicht. Mit diesem Betrag sollen 13 langlebige Kunststoffschwellen aus Recyclingmaterial für eine Brücke über die Dürre Liesing angeschafft werden. Im zweiten Schritt wird für Eichenschwellen um 3.400 Euro gesammelt. Auf Wunsch kann ein Dankeschön, wie zum Beispiel ein VIP-Ticket für die erste Fahrt oder eine Spendenurkunde für eine Schwelle ausgewählt werden.

Jeder Beitrag hilft, um den Erhalt der Strecke zu sichern und um bald wieder Fahrten am landschaftlich schönsten Abschnitt zu ermöglichen: Vorbei an den Weinreben des Soßenhügels, entlang des Dürre Liesing-Baches und hinein in den Wienerwald. Das Highlight wird die erstmalige Ankunft am modernen Bahnsteig in der Station Waldmühle sein, der 2022 fertiggestellt wurde.

Alle Infos dazu auf www.startnext.com/kaltenleutgebner-bahn