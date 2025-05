Cup-Finale wird zum Duell der Ottakringer Vereine

Das heurige Wiener Landescup-Finale wird ein speziell brisantes Bruder-Duell. Helfort tritt am 20. Mai im ehrwürdig-großen Ernst-Happel-Stadion auf Red Star. Alles ist möglich.

Sowohl Red Star als auch Dinamo Helfort sind in der Kendlerstraße zuhause, nur 200 Schritte voneinander entfernt. Und beide Teams spielen in der Fußball-Stadtliga im oberen Drittel mit. Insofern gibt es am 20. Mai keinen Favoriten – alles in möglich. Die Tagesverfassung wird entscheiden. Man kann nur hoffen, dass ein paar Zuschauer mehr kommen, damit die Stimmung im riesigen Oval gut ist.

Red Star musste kämpfen

Die Halbfinal-Spiele waren durchaus eng. Red Star kämpfte den Stadtliga-Rivalen Donau mit 2:1 nieder. Die Tore für die “roten Stars” erzielten Leon Shaini (15.) nach einem Eckball und Michael Ried (50.), der einen Konter mit einem platzierten Schuss perfekt abschloss. Der Anschlusstreffer durch Andrej Vukovic kam zu spät (86.). Red Star ist übrogems das einzige Team, das im laufenden Bewerb noch nicht ins Elfmeterschießen musste.

Helfort zitterte sich ins Finale

Mehr kämpfen musste Dinamo Helfort gegen Royal Persia. Der Dritte der Oberliga B setzte dem Stadtligisten schwer zu und ging durch ein Eigentor von Nikola Kalak (39.) in Führung. Danach drehte Helfort auf, erst ein Eigentor durch Michael Gruber (57.), dann das Siegestor durch Armin Idrizi (77.) machte alles klar.

Eintritt frei beim Finale

Das 35. Finale im „Sport Riss”-Wiener Landescup wird am Dienstag, 20. Mai, um 19 Uhr im Ernst-Happel-Stadion angepfiffen – bei freiem Eintritt! Davor steigt ab 16.30 Uhr das Endspiel im Wiener DSG-Cup zwischen Vienna Internationals und Südtirol 07.

