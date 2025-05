Wien strahlt: Sonnenstrom-Ausbau bricht alle Rekorde

In nur einem Monat fast 20 MWp mehr Sonnenstrom – Wien baut seine Vorreiterrolle in Sachen Photovoltaik weiter aus. Über 14.000 Anlagen versorgen inzwischen fast 80.000 Haushalte klimafreundlich mit Energie.

In Wien ist der Photovoltaik-Ausbau weiter auf Rekordkurs. Allein im März 2025 wurde eine zusätzliche Leistung von 18,3 Megawattpeak (MWp) installiert – so viel wie nie zuvor in einem Monat. Insgesamt stehen damit über 270 MWp Sonnenstrom-Leistung im Stadtgebiet zur Verfügung. Das reicht aus, um rund 78.000 Haushalte mit sauberem Strom zu versorgen und jährlich etwa 62.000 Tonnen CO₂ einzusparen.

Auch Flächen der Stadt selbst spielen eine große Rolle: 52 MWp stammen aus Anlagen auf stadteigenem Grund.

Erfolgsformel für mehr Sonnenstrom

Wien zeigt, wie der PV-Ausbau auch in wirtschaftlich herausfordernden Zeiten gelingen kann. Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky sieht den Mix aus gezielter Förderung und Partnerschaften als entscheidenden Faktor:

„Mit attraktiven Förderungen, kostenloser Beratung und Solarpartnerschaften schaffen wir es, den Sonnenstrom-Boom am Laufen zu halten.“

Die Erfolgsformel lautet:

Erleichterte Genehmigungen

Attraktive PV-Förderungen

Kostenlose Beratung

Solarpartnerschaften mit Betrieben

Konkrete Maßnahmen, starke Wirkung

Fast alle PV-Anlagen bis 15 kWp können in Wien genehmigungsfrei errichtet werden. Für größere Projekte gibt es vereinfachte Verfahren. Anfang 2024 wurde zudem ein neues Förderpaket mit 15 Millionen Euro Budget aufgelegt – auch 2025 wird es fortgeführt.

Beratungsangebote wie die PV-Fördersprechstunde, der „1, 2, 3 Sonnengutschein“ oder individuelle Unterstützung durch Hauskunft und Wien Energie erleichtern den Einstieg. Unternehmen können sich als Solarpartner beteiligen – über 70 Betriebe sind bereits mit an Bord.

419 neue Anlagen in einem Monat

Der Solar-Ausbau in Zahlen: Im März 2025 gingen 419 neue PV-Anlagen in Wien ans Netz. Insgesamt gibt es damit 14.289 Anlagen in der Stadt. Die durchschnittliche Größe der neuen Systeme liegt bei 22,8 kWp – ein Zeichen dafür, dass immer mehr größere und effizientere Anlagen errichtet werden.

Nächstes Ziel: 800 MWp bis 2030

Bis zum Jahr 2030 will Wien 800 MWp Sonnenstromleistung erreichen – genug, um ein Viertel aller Haushalte mit grünem Strom zu versorgen. Damit leistet die Stadt einen wichtigen Beitrag zur geplanten Klimaneutralität bis 2040.