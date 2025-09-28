Das VOLXkino wandert in den Herbst- und Wintermonaten nach Meidling und beschert dem 12. Bezirk somit temporär ein Kino. Das „VOLXkino im Gleis//Garten“ ist ein Pop-up Indoor-Kino in Wiens erstem Foodmarket.

Vom 29. September bis 15. Dezember lädt das VOLXkino jeden Montag ab 19 Uhr bei freiem Eintritt zum Filmvergnügen in den Gleis//Garten (12. Eichenstraße 2). Das Filmprogramm des orientiert sich an den VOLXkino Open Air Kino-Programmen sowie an den Angeboten, den saisonalen Schwerpunkten und der Gastronomie im Gleis//Garten. Kulinarik im Film steht am Programm, aber auch Arthouse-Filme aus Ländern, die gastronomisch im Gleis//Garten vertreten sind. Das Publikum kann während der Filme frisches Bier direkt aus dem Tank genießen. Als besonderes Extra gibt es die Studi-Popcorn-Aktion: Beim Kauf eines Getränkes erhalten Studenten – unter Vorlage ihres Studentenausweises– eine kleine Packung Popcorn gratis dazu.

Das gesamte Filmprogramm und weitere Infos unter: www.volxkino.at