Rapid ist und bleibt der beliebteste Verein im Land. Das zeigt der neue Rekord bei den Mitgliedern, die auf 25.132 gestiegen sind.

Für rot-weiß-rote Verhältnisse schwebt Rapid einmal mehr in Rekordmeister-­Dimensionen. Der Erfolgslauf der Mannschaft schlägt auch in Fan-Begeisterung um. In nur 16 Monaten kamen mehr als 5.000 neue Mitglieder dazu. Derzeit halten die Hütteldorfer bei stolzen 25.132. Das heißt: Nicht einmal jedes Mitglied hat im Europacup einen fixen Platz im Stadion, da es international auf 24.288 Sitze beschränkt ist. In der Liga sind es mit Stehplätzen hingegen beacht­liche 28.345 Plätze.

Mehr als ein Klub

„Rapid ist mehr als ein Klub, Rapid ist eine Lebenseinstellung“, frohlockt dann auch Präsident Alexander Wrabetz, der sich im Herbst als ein­ziger Kandidat der Wieder­wahl bis 2029 stellt. Sein Geschäftsführer Steffen Hofmann sagt zum historischen Mitgliederrekord: „Ich bin überwältigt und beeindruckt von der Unterstützung von nun mehr als 25.000 Mitgliedern. Ihr Beitrag stärkt unsere Möglichkeiten in der Arbeit in den Bereichen der gesamten Nachwuchsarbeit, unserem noch jungen und sehr erfolgreich gestarteten Mädchen- und Frauenfußballs sowie der Special Needs Teams. Ein 25.000-faches Dankeschön!“

Lebenslange Mitglieder

Noch ein Aspekt: Die Mitglieder-Steigerung seit der letzten Hauptversammlung am 25.11.2022 mit der damaligen Wahl des Präsidiums um Alexander Wrabetz beträgt bemerkenswerte 50,9 Prozent! Auch ein Rekord. Unter den 25.132 Mitgliedern sind fast 1.700, die sich für die lebenslange Mitgliedschaft entschieden haben, sowie zahlreiche Jugend- und Greenie-Mitglieder.

Bewährungswochen

Wrabetz, Hofmann und alle Rapid-Fans hoffen darauf, dass der Höhenflug des Teams unter Trainer Peter Stöger weitergeht. Die nächsten Aufgaben werden harte Wochen der Bewährung: am 2.10. auswärts gegen Lech Posen, am 5.10. in Salzburg und dann daheim gegen den LASK (19.10.) und gegen Fiorentina (23.10.).

SK Rapid