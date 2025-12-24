Für die meisten Menschen in Österreich, die Weihnachten feiern, bleibt es ein Fest der Familie, bei der eine gemütliche Atmosphäre und Familientraditionen hochgehalten werden. Nur wenige feiern mit Freunden, Nachbarn oder in einer Hausgemeinschaft. Das zeigt eine aktuelle ImmoScout24.at-Umfrage, die im November 2025 von der Innofact AG unter 500 Österreichern durchgeführt wurde. Besonders die junge Generation pflegt Weihnachtsrituale intensiv. Frauen schätzen Atmosphäre, Beleuchtung und Kerzen, Düfte oder Kekse backen im eigenen Zuhause mehr als Männer.

Zwei Drittel der Befragten (66 Prozent) feiern den Heiligabend im Kreis ihrer engen Familie – ein klares Zeichen dafür, wie wichtig Vertrautheit und gemeinsames Beisammensein weiterhin sind. Weitere 10 Prozent verbringen den Abend mit der Großfamilie oder weiteren Verwandten und machen Weihnachten zum großen Wiedersehen.

Rund 18 Prozent feiern allein oder zu zweit und bevorzugen ein ruhigeres, besinnliches Fest. Für 5 Prozent stehen Freunde im Mittelpunkt des Weihnachtsabends. So gut wie keine Rolle spielt das Feiern mit Nachbarn oder einer Hausgemeinschaft (0 Prozent). 1 Prozent entzieht sich dem Weihnachtstrubel überhaupt und verreist über die Feiertage.

Frauen und Junge lieben Weihnachtsrituale

Familientraditionen stehen für viele Österreicher im Zentrum des Festes. Während in der Gesamtbevölkerung 49 Prozent an Ritualen wie dem Schmücken des Christbaums oder dem gemeinsamen Keksbacken festhalten, sind es unter Frauen sogar 54 Prozent. Noch stärker ausgeprägt ist der Wunsch nach Bräuchen wie dem Anzünden von Kerzen, dem Hören von Weihnachtsmusik oder das festliche Abendessen mit der Familie bei den 18 bis 29-Jährigen – 57 Prozent ist das besonders wichtig. Den höchsten Stellenwert hat es bei den 30 bis 39-Jährigen – 59 Prozent halten diese Traditionen sehr hoch.

Auch wenn es um Sinneseindrücke geht, die Weihnachten ausmachen, haben Frauen die Nase vorne: Für 57 Prozent gehören Düfte wie Tannenzweige, Kerzen oder frisch gebackene Kekse unbedingt zum Weihnachtsgefühl dazu (gesamt 47 Prozent). Ebenso spielt die passende Beleuchtung eine große Rolle. Stimmungsvolle Lichterketten oder Kerzen sind für 53 Prozent der Frauen wichtig, während insgesamt 45 Prozent dies angeben.

Die Begeisterung für Weihnachten nimmt mit steigendem Alter ab. In der Generation 50plus ist das Pflegen von Familientraditionen nur noch für 40 Prozent der Befragten von Bedeutung (versus 49 Prozent im Durchschnitt).