Ob Krimi-Fan, Sachbuchliebhaberin oder New-Adult-Leser:in – die Auswahl an Lesestoff ist groß. Genau hier punkten die Wiener Buchhandlungen mit persönlicher Beratung und Gespür für individuelle Vorlieben.

Die Buchhändler:innen des Vertrauens kennen die aktuellen Trends und können die Schenkenden gut beraten. Gerade in der Vorweihnachtszeit nehmen sie sich besonders viel Zeit, um individuelle Empfehlungen auszusprechen und passende Bücher für jeden Geschmack und jedes Alter zu finden.

… weiß Kristina Macherhammer, Obfrau der Fachgruppe Buch- und Medienwirtschaft der Wirtschaftskammer Wien.

Belletristik bevorzugt, Trend New Adult“-Bücher

Besonders gefragt sind heuer Belletristik-Titel – allen voran Krimis, Thriller und humorvolle Heimatromane mit regionalem Bezug. Auch Sachbücher zu gesellschaftlichen Themen, Biografien oder Politik sowie Ratgeber rund um Ernährung, Gesundheit und Backen zählen zu den Klassikern unterm Christbaum. Ein starker Trend geht außerdem in Richtung „New Adult“-Bücher, die über Social Media – allen voran #BookTok – als beliebter Lesestoff ein junges Publikum erreichen.

Wir sehen, dass junge Menschen Bücher wiederentdecken; oft inspiriert durch Social Media wie #BookTok. Das zeigt, wie lebendig und vielfältig die Lesekultur in Wien ist.

… so Macherhammer.

Seite für Seite genießen statt digitaler Dauerreiz

Neben inhaltlicher Vielfalt punktet das Buch auch als Geschenk an sich: Es ist nachhaltig, vergleichsweise günstig – und eine bewusste Pause vom digitalen Dauerrauschen. Studien zeigen, dass bereits sechs Minuten Lesen Stress reduziert und die Konzentration fördert. Außerdem vermittelt ein Buch Wertschätzung ganz nach dem Motto „ich habe an dich gedacht und etwas ausgesucht, das genau zu dir passt“, betont die Expertin.

www.wko.at/wien