Weihnachten gilt als Fest der Nähe, aber nicht für alle fühlt es sich auch so an. Wer allein lebt, trauert oder keinen familiären Rückhalt hat, spürt den Kontrast zwischen Erwartung und Wirklichkeit oft besonders stark. Gerade für ältere Menschen, die die Festtage oft allein verbringen, kann Weihnachten zu einer emotionalen Herausforderung werden.

Draußen glitzern Lichterketten, Erinnerungen an frühere Familienfeste werden wach, dann fühlen sich viele einsamer denn je. Es ist wichtig zu wissen, dass niemand diese Tage alleine durchstehen muss. In Wien gibt es rund um Weihnachten und die Feiertage kostenlose Hilfsangebote: am Telefon, online und persönlich.

Feiertage, die schwer auf der Seele liegen

Die stillen Tage bringen Gefühle an die Oberfläche. Erinnerungen, Verluste, ungelöste Konflikte, Ängste oder gesundheitliche Sorgen wirken intensiver als im Alltag. Fachleute beobachten jedes Jahr rund um Heiligabend und danach einen deutlichen Anstieg an Hilfesuchen. Der Wunsch ist dabei oft ganz schlicht: jemandem die eigenen Gedanken anzuvertrauen. Ein Gespräch kann entlasten, ordnen und das Gefühl vermitteln, gesehen zu werden, auch dann, wenn Lösungen noch weit entfernt scheinen.

Offenes Ohr, wenn Sorgen und Nöte belasten

Eine der wichtigsten Anlaufstellen ist die Telefonseelsorge Wien. Geschulte Ehrenamtliche sind rund um die Uhr erreichbar – anonym, kostenlos und wertfrei. Neben dem Telefon gibt es Beratung per Chat, E-Mail und WhatsApp. Auch das Plaudernetz der Caritas schenkt Zeit und Zuhören: Hier darf einfach geplaudert werden, ohne Anlass, ohne Druck. Gerade ältere Menschen schätzen diese unkomplizierte Form der Nähe, die den Alltag ein Stück heller macht.

Gemeinsam statt einsam: Begegnungen

Wer über die Feiertage nicht allein bleiben möchte, findet in Wien zahlreiche Einladungen zum Miteinander. Pensionist*innenklubs, Pfarren und soziale Einrichtungen öffnen ihre Türen für weihnachtliche Feiern mit Musik, Essen und Gesprächen. Die Plattform gegen Einsamkeit bündelt diese Angebote übersichtlich online. Ob gemeinsames Essen am Heiligen Abend oder ein Spaziergang zwischen den Jahren, all diese Initiativen verfolgen das Ziel, Gemeinschaft spürbar zu machen und neue Verbindungen zu ermöglichen.

Hilfsangebote: telefonisch & online

Telefonseelsorge Wien – 142: Ein offenes Ohr für alle Sorgen: anonym, kostenlos und rund um die Uhr erreichbar. Neben Telefon auch Beratung per Chat (16-23 Uhr), E-Mail und auch WhatsApp (17.30-19.30 Uhr). Besonders in der Weihnachtszeit ein wichtiger Halt für Menschen mit Einsamkeit, Trauer oder Ängsten.

www.erzdioezese-wien.at/telefonseelsorge

Ein offenes Ohr für alle Sorgen: anonym, kostenlos und erreichbar. Neben Telefon auch Beratung per Chat (16-23 Uhr), E-Mail und auch WhatsApp (17.30-19.30 Uhr). Besonders in der Weihnachtszeit ein wichtiger Halt für Menschen mit Einsamkeit, Trauer oder Ängsten. www.erzdioezese-wien.at/telefonseelsorge Plaudernetz der Caritas – 05 1776 100: Hier darf einfach geplaudert werden – ohne Problem, ohne Ziel. Ehrenamtliche schenken Zeit, Zuhören und Nähe. Täglich von 10 bis 22 Uhr erreichbar, besonders beliebt bei Menschen, die Gesellschaft suchen.

plaudernetz.at

Hier darf einfach geplaudert werden – ohne Problem, ohne Ziel. Ehrenamtliche schenken Zeit, Zuhören und Nähe. erreichbar, besonders beliebt bei Menschen, die Gesellschaft suchen. plaudernetz.at Rat auf Draht – 147: Rund um die Uhr erreichbar für Kinder und Jugendliche . Unterstützung bei Sorgen, Ängsten oder familiären Konflikten – telefonisch oder online.

www.rataufdraht.at

erreichbar . Unterstützung bei Sorgen, Ängsten oder familiären Konflikten – telefonisch oder online. www.rataufdraht.at Sorgenhotline Wien – 01/4000-5300: Erste Anlaufstelle bei psychosozialen Belastungen für alle Menschen in Wien. Die Hotline bietet telefonische Abklärung, Entlastung und direkte, schnelle Beratung, anonym und kostenlos. Mo.-So., 8-20 Uhr.

psd-wien.at/sorgenhotline-wien

Hilfsangebote: persönlich vor Ort

Plattform gegen Einsamkeit: Die österreichweite Anlaufstelle bündelt kostenlose Begegnungsangebote in Wien und ganz Österreich – von Weihnachtsessen über offene Feiern bis zu Spaziergängen. Ideal für alle, die über die Feiertage unter Menschen kommen möchten.

plattform-gegen-einsamkeit.at

Die österreichweite Anlaufstelle bündelt und ganz Österreich – von Weihnachtsessen über offene Feiern bis zu Spaziergängen. Ideal für alle, die über die Feiertage unter Menschen kommen möchten. plattform-gegen-einsamkeit.at Weihnachtliches Beisammensein der Pensionist*innenklubs: Am 24. Dezember ab 13 Uhr öffnen ausgewählte Pensionist*innenklubs und Häuser zum Leben ihre Türen. In festlicher Atmosphäre mit Musik, Punsch und Keksen entsteht Raum für Gespräche und Gemeinschaft. Anmeldung erforderlich.

kwp.at/pensionistenklubs/weihnachtliches-beisammensein-2025/



Am öffnen ausgewählte Pensionist*innenklubs und Häuser zum Leben ihre Türen. In festlicher Atmosphäre mit Musik, Punsch und Keksen entsteht Raum für Gespräche und Gemeinschaft. kwp.at/pensionistenklubs/weihnachtliches-beisammensein-2025/ Festmahl für den Nächsten am Stephansplatz: Am 24. Dezember ab 17 Uhr für einsame und armutsbetroffene Menschen im Curhaus (Stephansplatz 3, 1010 Wien). In den festlich geschmückten Räumlichkeiten der Dompfarre werden das Weihnachtsevangelium gelesen und Weihnachtslieder gesungen. Die Gäste erhalten ein weihnachtliches Festessen mit anschließendem Kaffee und Kuchen serviert. Keine Anmeldung notwendig.

Am 24. Dezember (Stephansplatz 3, 1010 Wien). In den festlich geschmückten Räumlichkeiten der Dompfarre werden das Weihnachtsevangelium gelesen und Weihnachtslieder gesungen. Die Gäste erhalten ein weihnachtliches Festessen mit anschließendem Kaffee und Kuchen serviert. Keine Anmeldung notwendig. Pfarre Herz Jesu Sühnekirche: Am 24. Dezember, 13–16 Uhr, in der Wärmestube der Pfarrcaritas (Alszeile 7, 1170 Wien) mit Verköstigung und Menschen, die ein offenes Ohr für alle Sorgen und Nöte der Gäste haben. Keine Anmeldung notwendig.

Am 24. Dezember, (Alszeile 7, 1170 Wien) mit Verköstigung und Menschen, die ein offenes Ohr für alle Sorgen und Nöte der Gäste haben. Keine Anmeldung notwendig. Gesprächsinsel Wien: Ein geschützter Ort für persönliche Gespräche um Sorgen und Anliegen in der Innenstadt (Freyung 6a, 1010 Wien). Am 24. Dezember von 11-14 Uhr geöffnet, weiters am 29.12. (11-19 Uhr), 30.12. (11-17 Uhr) und 31.12. 11-14 Uhr). Ohne Anmeldung, vertraulich und kostenfrei.

www.gespraechsinsel.at

Weitere Unterstützungsangebote, Hilfs- und Notrufnummern in Wien: www.wien.gv.at/zusammenleben/hilfsangebote-feiertage