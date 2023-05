Das Klimateam 2023 startet im Bezirk durch

Wie lässt sich der 6. Bezirk klimafreundlich gestalten? Bis 28. Mai können alle Wiener hier aktiv werden und ihre Meinungen dazu einbringen.

In Zeiten von Klimawandel und steigenden Energie­kosten sollten die Themen Umwelt und Nachhaltigkeit verstärkt in den Fokus rücken –und man sich selbst die Frage stellen, wie man seinen Beitrag in Sachen Energiesparen oder Recycling leisten kann. Hier kommt das Wiener Klimateam ins Spiel, das nach einem erfolg­reichen Pilotjahr 2022 diesmal die Bewohner von Maria­hilf, Währing und Floridsdorf dazu motiviert, ihre Verbesserungsvorschläge einzubringen und die Klimafreund-lichkeit im jeweiligen Bezirk zu steigern.

Aktionstage

Alle Ideen können bis 28. Mai online eingereicht werden – oder die Mariahilfer schauen bei den Aktionstagen von 15. bis 26. Mai vorbei, um sich kreativ zu beteiligen. „Wir bieten ein buntes Programm zum Infor­mieren und Ideensammeln“, erklärt Bezirks­vorsteher Markus ­Rumelhart. Höhepunkt der Schwerpunktage ist das Klimateam-Forum am 17. Mai im Amtshaus Mariahilf. Hier bekom­men Interessierte die Gelegen­heit, sich mit dem Bezirks­chef, aber auch mit dem Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky und weiteren Experten über das brisante Thema auszutauschen. Alle Infos zu Einreichung und Anmel­dung (Forum)auf: ­klimateam.wien.gv.at