AirportCity feierte eine starke Business-Nacht

Mehr als 450 Gäste aus Wirtschaft, Politik, Luftfahrt, Tourismus, Medien und Kultur trafen sich am 10. September zur fünften Vienna Airport Business Night.

Das Vienna Airport Conference & Innovation Center wurde dabei erneut zur großen Bühne für Austausch, Innovation und erfolgreiches Networking.

Impulse für Europa

Flughafen-Wien-Vorstand Günther Ofner und Wolfgang Scheibenpflug, Geschäftsbereichsleiter Immobilien- und Standortmanagement der Flughafen Wien AG, begrüßten die Gäste. Einen inhaltlichen Höhepunkt setzte Europaministerin Claudia Bauer. In ihrer Keynote sprach sie über aktuelle europapolitische Herausforderungen und Österreichs Impulse für eine wettbewerbsfähige Europäische Union. Charmant durch den Abend führte Moderatorin Sandra König.

Unter den Gästen fanden sich zahlreiche bekannte Persönlichkeiten, darunter Münze-Österreich-Generaldirektor Gerhard Starsich, Echo-Medienhaus-Geschäftsführer Christian Pöttler, Kulturmanager Daniel Serafin, Aufsichtsrätin Elisabeth Stadler und „GEWINN“-Herausgeber Georg Wailand.

Auszeichnungen für starke Partner

Im Rahmen der Business Night wurden auch die Vienna Airport Business Awards vergeben. Das ESA Phi-Lab Austria durfte sich über die Auszeichnung als „Innovator des Jahres“ freuen. Die Raiffeisenbank Region Schwechat wurde zum „Besten Dienstleister des Jahres“ gekürt, während die Quehenberger Group den Preis als „Cargo-Unternehmen des Jahres“ erhielt.

Überreicht wurden die Awards von Wolfgang Scheibenpflug. Mit den Auszeichnungen würdigt der Flughafen Wien innovative Ideen, hohe Servicequalität und besondere fachliche Kompetenz am Standort.

Vielfalt zum Erleben

Beim anschließenden Get-together zeigte die Vienna AirportCity eindrucksvoll, was sie zu bieten hat. Zahlreiche der mehr als 250 angesiedelten Unternehmen präsentierten ihre Leistungen und Angebote. Für ein außergewöhnliches Erlebnis sorgte die Besucherwelt des Flughafen Wien mit dem Flugsimulator „Birdly“, der die Gäste auf einen virtuellen Flug mitnahm. Auch das Health Center stellte ausgewählte Gesundheitsangebote vor.

Caroline Kreutzberger & Band sorgten für die musikalische Begleitung, während ein abwechslungsreiches kulinarisches Angebot den Abend genussvoll abrundete.

Ein Standort mit Perspektive

Mit mehr als 23.000 Beschäftigten ist die Vienna AirportCity längst weit mehr als ein Verkehrsknotenpunkt. Eine ausgezeichnete Anbindung an Straße, Schiene und Luftverkehr, Hotels, Gastronomie, Einkaufsmöglichkeiten, ein Facharztzentrum, ein Fitnesscenter und der WIFI-NÖ-Bildungscampus schaffen optimale Bedingungen für Unternehmen und ihre Mitarbeiter.

Auch als Kommunikationsstandort spielt der Flughafen Wien eine bedeutende Rolle: Unter der Marke Airport Media stehen zahlreiche klassische und digitale Werbeflächen zur Verfügung – von Leuchtkästen bis zur Mega Wall im Terminal 3. Rund 32,6 Millionen Passagiere pro Jahr sorgen dabei für eine besonders große Reichweite.

Raum für Ideen und Events

Den passenden Rahmen für die Business Night bot das Conference & Innovation Center im Office Park 4. Mehr als 2.600 Quadratmeter Veranstaltungsfläche, moderne Konferenztechnik und flexibel nutzbare Räume ermöglichen Events für bis zu 650 Personen. Ein besonderes Highlight ist „Level 22“ im 22. Stock des Towers mit beeindruckendem Blick über die gesamte Airportregion.

Für kreative Köpfe bietet der Office Park 4 außerdem flexible Coworking-Plätze mit Highspeed-WLAN, Meetingräumen und moderner Büroinfrastruktur. Damit verbindet die AirportCity Arbeiten, Reisen und Veranstaltungen an einem einzigen Standort.

v.l.n.r.: Moderatorin Sandra König, Wolfgang Scheibenpflug, Geschäftsbereichsleiter Immobilien- und Standortmanagement und Flughafen Wien-Vorstand Günther Ofner auf der Bühne der Vienna Airport Business Night Europaministerin Claudia Bauer setzte mit ihrer Keynote zum Thema „Österreichs Impulse für eine wettbewerbsfähige Europäische Union“ einen inhaltlichen Höhepunkt. Der Award als „Cargo-Unternehmen des Jahres“ wurde von Wolfgang Scheibenpflug und Günther Ofner an Quehenberger mit Robert Hartmann und Gerhard Haslauer übergeben. Die Auszeichnung als „Bester Dienstleister des Jahres“ wurde von Wolfgang Scheibenpflug und Günther Ofner an die Raiffeisenbank Region Schwechat mit Yalcin Duman, Johanna Cetin und Werner Schnitzer verliehen. Michael Moll nahm den Vienna Airport Business Award für das ESA Phi-Lab Austria als „Innovator des Jahres“ von Wolfgang Scheibenpflug und Günther Ofner entgegen. Caroline Kreutzberger und ihre Band sorgten für gute Unterhaltung bei der Vienna Airport Business Night. ©Flughafen Wien

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