Der Countdown läuft für die Vienna Vikings

Der Simmeringer Football-Club Vienna Vikings rüstet sich für die Titelverteidigung: Michael Hönig, der im Vorjahr mit den Danube Dragons in der AFL den Titel holte, ist nun neuer Special Teams Coordinator der Vikings in der European League of Football. Lukas Habersack verlängerte bei den Vikings und coacht das Defensive Back.

Mit den Engagements von Hönig und Habersack stehen alle Coordinators und Unit-Coaches der Vienna Vikings fest. Der amtierende Meister der European League of Football setzt somit auch bei den Trainern auf Erstklassigkeit.Auch der Head Coach Chris Calaycay streut seinen Trainern Rosen.

Heimspiel gegen Prag

Nach dem Home-Opener gegen Prag in der Generali Arena am 17. Juni empfangen die Vienna Vikings Leipzig, Breslau und Berlin auf der Hohen Warte. Das Ziel für die „European League of Football“-Saison steht außer Frage: Man will den Titel verteidigen und die Trophäe zum zweiten Mal in Folge nach Wien holen!