Der Naschmarkt: Die Mutter aller Märkte!

Teil 56 unserer Serie „Josef Taucher präsentiert: WIENER WUNDER-WELTEN“ führt zum Naschmarkt.

Charme

Im 6. Bezirk zwischen der Linken und der Rechten Wienzeile verzaubert der Naschmarkt mit seinem unvergleichbaren Charme. Egal ob im Sommer oder Winter, im Frühjahr oder Herbst – dieser einzigartige Markt ist zu jeder Jahreszeit ein Highlight. Auf einer Fläche von gerade einmal 2,315 Hektar vereint er all das, was Wien ausmacht: Vielfalt und Diversität. Über 100 Marktstände, Restaurants und Bars bieten hier das ganze Jahr über frische Lebensmittel und feinste Spezialitäten aus aller Welt.

Genuss-Spaziergang

(C) Tom Peschat: Der Initiator der „Wiener Wunderwelten“ einmal als Marktstandler: „Kommen Sie nur näher!“

Wer den Naschmarkt besucht, taucht in einen Mikrokosmos ein und könnte stundenlang darin verweilen. Allein der Spaziergang durch die engen Gassen ist eine Genussreise für die Sinne: Hier treffen orientalische Gewürzmischungen auf Wiener Schmankerln, asiatische Traditionsküche auf mediterrane Antipasti, Feuriges aus tausendundeiner Nacht auf innovative Haute Cuisine. Hier kann man riechen, schmecken, fühlen und schauen: Farbenfrohes Obst und Gemüse, frisch vom Acker aus regionaler Produktion; Marktstandler, die eifrig und lauthals ihre Erzeugnisse unter die Besucher bringen und ihnen Kostproben in die Hand drücken; Kandiertes Allerlei, das man am liebsten sofort essen möchte. Einzigartig.

Schmäh & Charme

So vielseitig wie die Angebote am Markt sind auch seine Besucher. Hier kann man sich zum Brunch treffen, ein Gläschen Wein trinken, schön essen gehen, durch die engen Gassen flanieren oder einfach eine Tasse Kaffee oder Tee in einem der vielen Lokale genießen. Ein ­einzigartiger Ort in Wien.

(C) Tom Peschat: Bei seiner Runde kostet Josef Taucher allerhand Köstlichkeiten.

„Der Wiener Naschmarkt ist ein Ort der Sinne und spiegelt die Vielfalt unserer Stadt wider“, betont ein begeisterter Josef Taucher, Gemeinderat und Initiator der Wiener Wunderwelten. „Da ist nicht nur die Kulinarik – von Fisch und Falafel über Obst und Gemüse bis hin zu gebrannten Mandeln und süßen Datteln –, sondern auch der Wiener Schmäh der Marktstandler ebenso wie der orien­talische Charme, der einen zwischen angebotenen Kostproben ergreift. Es ist eine Genusswelt, die allemal einen Besuch wert ist. Eine wahre Wiener ­Wunderwelt.“