Der Ringturm als Bücherwand: Kunst verbindet Wien mit Polen

Der Ringturm zeigt sich wieder von seiner kunstvollen Seite. Der polnische Künstler Marcin Maciejowski verwandelt das Gebäude in eine überdimensionale Bibliothek. Mit seinem Werk „Verbindende Geschichten“ schlägt er eine Brücke zwischen Wien und Krakau – und macht den Sommer in der Stadt ein Stück bunter und nachdenklicher.

Bereits zum 17. Mal wird der Ringturm am Schottenring kunstvoll verhüllt. In diesem Jahr stammt das großflächige Kunstwerk von Marcin Maciejowski, einem renommierten Künstler aus Krakau. Seine Arbeit „Verbindende Geschichten“ zeigt eine häusliche Bücherwand und bringt eine intime, beinahe wohnliche Atmosphäre an einen Ort des öffentlichen Lebens.

Besonders auffällig: Auf der Rückseite des Turms steht der Satz „Dieses Buch wird nicht nur zu meiner Geschichte werden, sondern auch zu Deiner“ – auf Deutsch und Polnisch. Für Maciejowski steckt darin jener Moment, in dem eine Idee von einem Menschen auf den nächsten überspringt. Seine Botschaft: Geschichten verbinden Menschen – über Grenzen hinweg.

Bücher als Fenster zur Welt

„Bücher beinhalten nicht nur den Erfahrungsschatz der Autorinnen und Autoren. Sie fördern das Verständnis der Menschen untereinander, schlagen Brücken und verbinden Kulturen“, erklärt der Künstler. Mit seinem Werk möchte er genau das sichtbar machen: den Wert von Geschichten, Wissen und Austausch – nicht nur im stillen Kämmerlein, sondern mitten in der Stadt.

Die Installation besteht aus 30 Netzbahnen mit insgesamt 4.000 Quadratmetern Fläche. Der Aufbau läuft aktuell, das Kunstwerk wird den Sommer über am Ringturm zu sehen sein.

Krakauer Moderne im Ringturm

Parallel zur Fassadenverhüllung gibt es im Ausstellungszentrum im Ringturm auch eine Schau zur Baukunst. Die Ausstellung „Moderne in Krakau“ zeigt bis 20. Juni, wie sich die Architektur der Stadt zwischen 1919 und heute entwickelt hat. Sie ist bei freiem Eintritt von Montag bis Freitag zugänglich und Teil der beliebten Reihe Architektur im Ringturm.

Ein Zeichen für kulturelle Verbindung

Seit vielen Jahren fördert der Wiener Städtische Versicherungsverein, Hauptaktionär der Vienna Insurance Group, grenzüberschreitende Kulturprojekte. Mit dem Fokus auf Kunst aus Osteuropa setzt er bewusst Zeichen. Bereits neun Künstler:innen aus der CEE-Region hatten bisher die Gelegenheit, den Ringturm zu gestalten.

„Wir wollen eben ‚verbindende Geschichten‘ weiterschreiben – nicht nur im geschäftlichen, sondern auch im kulturellen Miteinander“, so Robert Lasshofer, Vorstandsvorsitzender des Wiener Städtischen Versicherungsvereins. Die diesjährige Verhüllung sei Ausdruck der engen Verbundenheit mit Polen, einem der wichtigsten Märkte der VIG.

Mehr als nur Fassade

Marcin Maciejowski steht mit seinem Stil für eine besondere Mischung aus Malerei, Alltagsbeobachtung und kultureller Tiefe. Sein Werk für den Ringturm bringt genau das nach Wien – und lädt Passant:innen ein, sich selbst zu fragen: Welche Geschichte teile ich? Welche Geschichte verbindet mich mit anderen?

Weitere Infos zur Ausstellung und zur Ringturmverhüllung gibt es unter: www.airt.at