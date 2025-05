Gutes Brot, guter Zweck: Wie das Geier-Sackerl Lebensmittel rettet

Zu viel Brot landet im Müll, während viele Menschen nicht wissen, wie sie ihre nächste Mahlzeit finanzieren sollen. Die Bäckerei Geier geht mit einer simplen, aber wirkungsvollen Idee dagegen an: Das neue „Geier-Tafelsackerl“ verbindet nachhaltiges Handeln mit sozialem Engagement. So wird aus übrig gebliebenem Gebäck ein echter Beitrag gegen Armut und Verschwendung.

Rund 162.000 Tonnen Brot und Gebäck werden jährlich in Österreich weggeworfen. Ein Großteil davon wäre noch genießbar. Gleichzeitig leben 1,6 Millionen Menschen in Armut – viele von ihnen wissen nicht, wie sie ihre Grundversorgung sichern sollen.

Die Bäckerei Geier und Die Tafel Österreich arbeiten schon seit 2006 gegen diese Schieflage. Geier spendet regelmäßig nicht verkaufte Backwaren, die Die Tafel dann an soziale Einrichtungen weitergibt. Jetzt geht diese Partnerschaft noch einen Schritt weiter.

Das Geier-Tafelsackerl: Günstig kaufen, Gutes tun

Ab dem 15. Mai 2025 gibt es in allen Geier-Filialen das „Geier-Tafelsackerl“. Für nur 3,99 Euro erhalten Kund:innen darin Brot, Gebäck oder Süßes im Wert von etwa 12 Euro – Ware vom Tag, frisch und in bester Handwerksqualität. Bestellt wird ganz einfach über die Geier-App, abgeholt wird das Sackerl in der letzten Stunde vor Ladenschluss.

Mit jedem gekauften Sackerl gehen zusätzlich 50 Cent an Die Tafel Österreich, die aktuell mehr als 75.000 Menschen in Not versorgt. Das ist Nachhaltigkeit mit sozialem Mehrwert.

Eine Partnerschaft mit Sinn – und Herz

„In jedem unserer Produkte stecken wertvolle Ressourcen, Know-how und Passion. Deshalb ist es uns nicht egal, wenn sie vergeudet werden“, sagt Erika Geier-Tschernig, Geschäftsführerin der Bäckerei Geier. Ihr Ziel: Menschen mit gutem Brot glücklich machen – und gleichzeitig die Umwelt schonen.

Auch Alexandra Gruber von Die Tafel Österreich freut sich über die erweiterte Zusammenarbeit: „Immer mehr Menschen wissen nicht, wie sie ihre Kinder satt bekommen sollen. Umso wichtiger ist es, dass Partner wie Geier soziale Verantwortung übernehmen – und das mit Überzeugung.“

Doppelt wirksam: Ressourcen schonen und Armut lindern

Das Geier-Tafelsackerl hilft gleich mehrfach: Es rettet Lebensmittel, die sonst entsorgt würden, spart Geld für die Kund:innen und unterstützt soziale Einrichtungen. Wer zugreift, tut also sich selbst und anderen etwas Gutes.