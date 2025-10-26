Junge Menschen, die Starthilfe in die Berufswelt brauchen, können am 11. November 2025 in lockerem Rahmen Bewerbungsgespräche für eine Lehrstelle bei namhaften Unternehmen führen. Anmeldungen sind ab sofort möglich.

„Runder Tisch – Offene Chancen“: So lautet das Motto des Job Speed Datings, das am Dienstag, 11. November 2025, in der Zeit von 9 bis 15 Uhr im Otto-Mauer-Zentrum (Währinger Straße 2-4, 1090 Wien, linke Stiege, Mezzanin) junge Arbeitssuchende und Unternehmen zusammenbringt. Teilnehmer, die Startschwierigkeiten beim Einstieg in die Arbeitswelt haben, können Vorstellungsgespräche bei namhaften Unternehmen wie REWE, Wiener Stadtwerke, Sodexo, Magdas Hotel und Magenta Telekom führen. Dabei sitzen mehrere Jugendliche mit der Recruiterin bzw. dem Recruiter des jeweiligen Unternehmens an einem runden Tisch und können sich in ungezwungener Atmosphäre präsentieren und einander kennenlernen.

Anmeldungen zum Job Speed Dating sind ab sofort bis zum 2. November möglich unter www.hands-on.wien.