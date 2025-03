Der Twin City Liner sticht wieder in die Donau

Am 1. März startet der Twin City Liner nach einem längeren Boxenstopp in der Schiffswerft zur Überholung wieder mit seinen Winterfahrten nach Bratislava in die neue Saison.

Die letzten Wochen verbrachte das schnellste und modernste Schiff auf der Donau bei einem Boxenstopp in der Schiffswerft in Linz. Die Überstellung nach Wien erfolgte nach einer ausführlichen Testfahrt am 21. Februar und damit kann der Twin City Liner ab 1. März seine Winterfahrten nach Bratislava aufnehmen.

Jeweils samstags und sonntags steht ein Umlauf auf dem Fahrplan. Los geht’s in Wien um 10:30 Uhr und die Rückfahrt aus Bratislava legt pünktlich um 16:30 Uhr ab. Damit erfolgt die Rückkehr nach Wien absolut familientauglich um 18 Uhr.

Der Aufenthalt in der Schiffswerft in Linz dauerte heuer mit rund sieben Wochen etwas länger als in den letzten Jahren. Diesmal mussten auch Reparaturarbeiten am Schiffsrumpf auf der Backbordseite durchgeführt werden. Neue Aluplatten wurden eingesetzt, dazu die Lackierung an beiden Rümpfen neu aufgetragen und die vorhandene Kevlarbeschichtung in den vorderen Bereichen der Rümpfe verbessert. Dieses Spezialmaterial macht den Twin City Liner besonders widerstandsfähig gegen Treibholz und damit noch sicherer.

Dazu gibt es 2025 am Twin City Liner ein absolutes Novum. In der Werft in Linz wurde auf dem Twin City Liner eine PV-Anlage installiert, die ab heuer rund 10.000 kWh grünen Strom produzieren wird. Um diese Energie möglichst effizient nutzen zu können, wurden zusätzlich Speicher mit rund 30 kWh Fassungsvermögen an Bord installiert.

Attraktive Ticketangebote

In die reguläre Saison 2025 startet der Twin City Liner am 21. März mit bis zu 6 Fahrten täglich. Auch heuer gibt es wieder zahlreiche Aktionen, die eine Reise mit dem Twin City Liner besonders attraktiv machen. Auf jeder Fahrt werden die streng limitierten „Red Tickets“ um nur EUR 25,– pro Person und Strecke angeboten.

Gleich zu Beginn der Saison starten auch die Familienwochen für alle Fahrten. 2 Kinder/Jugendliche fahren kostenlos in Begleitung eines Erwachsenen. Und auch der so beliebte „Super Dienstag“ ist heuer wieder im Angebot. Jeden Dienstag erhalten Senioren, Studierende sowie Präsenz- und Zivildiener 50% Ermäßigung auf den regulären Ticketpreis.

Tickets und Buchung

Tickets für den Twin City Liner können telefonisch unter +43 (0)1 904 88 80 bzw. online unter https://ticket.twincityliner.com/de gebucht werden.