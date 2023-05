Derby-Zeit! Prickelnde Spannung in Favoriten

Bühne frei für das 340 Wiener Fußball-Derby heißt es ab 17 Uhr am Verteilerkreis. Neben der Ehre, die Nummer eins von Wien zu sein, geht es auch um einen Europacup-Startplatz.

Favorit ist Rapid nicht, seit zu langer Zeit sind die Grün-Weißen gegen die Violetten sieglos. Zuletzt spielten die Erzrivalen 3:3. In einem „der besten Derbys seit vielen Jahren“, wie es Sky-Kommentator und Jahrhundert-Rapidler Hans Krankl ausdrückte. Davor war meist die Austria erfolgreich: mit 2:0 am 19. März und mit 2:1 am 9. Oktober. Vor den zwei violetten Siegen gab es sieben Unentschieden. Womit Rapid seit ewig langen zehn Derbys ohne vollen Erfolg ist.

Es geht um sehr viel

Die Hoffnung der Grün-Weißen in der violetten Arena: Jede Serie endet einmal. Und in Summe aller Wiener Derbys ist Rapid noch immer mit 136:121 Siegen bei 82 Unentschieden voran. Zumal es heute Abend um Tabellen-Platz vier, die fast schon fixe Qualifikation für einen Europacup-Bewerb und damit viel Geld geht. Es steht für beide Mannschaften viel auf dem Spiel – eine Niederlage könnte am Ende den sechsten Tabellen-Platz im Meister-Playoff bedeuten.

Um die Torjäger-Krone

Auch der Topscorer der Rapidler, Guido Burgstaller, möchte seine Jubelserie fortsetzen. Er hat beste Chancen, die heimische Torjäger-Krone zu ergattern, hält aktuell bei 18 Toren. Dahinter der Salzburger Sesko und Austrias Tabakovic, der bei 14 Toren hält. Sollte er heute ein paar Mal treffen, kann es auch für den violetten Schweizer noch einmal spannend werden. Ab 17 Uhr werden die Fans live auf Sky dabei sein und mitfiebern können.