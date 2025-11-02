30Von der Idee zum Unikat: Das Design Depot zeigt, wie facettenreich Design sein kann. Neben Mode, Schmuck und Accessoires erwarten Besucher hochwertige Wohn- und Tischkultur sowie kulinarische Zuckerln. Veranstaltet wird das Event von den erfahrenen Messemachern Sabine Jäger und Peter Syrch, die bereits die beliebten Formate Design Days und Design District erfolgreich gestalten.

Einzigartige Stücke für Designliebhaber

Beim Design Depot treffen Kreativität und Handwerkskunst aufeinander. Besucher entdecken handgefertigte Schmuckunikate, individuelle Mode, kunstvolle Wohnaccessoires und praktische Lifestyle-Produkte, die sich ideal als Geschenke oder Mitbringsel eignen. Besonders spannend: zahlreiche Aussteller präsentieren neue Trends und innovative Ideen aus der Welt des Designs – von minimalistischen Dekoobjekten bis zu farbenfrohen Tischkulturen. Auch für die kleinen Gäste gibt es ein spezielles Kids Area-Angebot, in dem sie selbst kreativ werden können.

Genuss und Inspiration perfekt kombiniert

Design soll alle Sinne ansprechen – das ist die Philosophie der Veranstalter. Neben den ausgestellten Objekten laden Foodtrucks und die zentrale Bar zum Verweilen und Genießen ein. Besucher können ihre neu gewonnenen Eindrücke bei einem Getränk oder Snack Revue passieren lassen, sich austauschen und neue Kontakte in der Design-Community knüpfen. Sabine Jäger betont: „Unsere Idee ist, Design direkt erlebbar zu machen – zum Anschauen, Entdecken und Mitnehmen.“

Praktische Infos für den entspannten Besuch

Das Design Depot findet am 15. und 16. November 2025 jeweils von 10 bis 19 Uhr in der Stage 3, Lilienthalgasse 6, 1030 Wien, statt. Tickets sind online unter www.design-depot.at oder vor Ort an der Tageskassa erhältlich. Reguläre Tagestickets kosten 7 €, ermäßigte Tickets (für Senioren und Studierende) 5 €. Kinder und Jugendliche haben freien Eintritt.

Ein Besuch lohnt sich nicht nur für alle, die außergewöhnliche Geschenkideen suchen, sondern für alle Designinteressierten, die hochwertiges Handwerk, kreative Innovationen und kulinarische Highlights in entspannter Atmosphäre erleben möchten. Das Design Depot ist ein Erlebnis für alle Sinne – ein Termin, den Fans schöner Dinge sich schon jetzt vormerken sollten.

Das Wiener Bezirksblatt verlost Tickets für einen Besuch des neuen Design Depots!