Am 15. November ist es so weit – der traditionelle Weihnachtsmarkt auf Schloss Hof öffnet wieder seine Tore. An den Wochenenden vom 15.11. bis 21.12. und am 8.12. verwandeln sich Außenbereich, der Prinz Eugen Saal und die Orangerie von Schloss Hof zwischen 10 und 19 Uhr in einen zauberhaften Weihnachtsmarkt. Mit festlich geschmückten Hütten, weihnachtlichen Klängen und dem Duft nach gebrannten Mandeln und heißem Punsch stimmt der Markt vor der beeindruckenden barocken Kulisse auf Weihnachten ein und bietet der ganzen Familie ein unvergessliches Erlebnis. Erstmals erwartet die Gäste auch ein Lichterzauber mit funkelnden Lichtinstallationen und leuchtenden Figuren.
Zahlreiche Aussteller präsentieren auf dem Weihnachtsmarkt ihre selbstgefertigten Handwerksprodukte und Geschenkideen. Für puren Genuss zwischendurch sorgen saisonale Köstlichkeiten von süß bis pikant und verschiedene Punschvariationen.
Weihnachtlichen Klängen lauschen
Im festlich geschmückten Arkadenhof des Schlosses sorgen Bläsergruppen und Chöre mit stimmungsvollen Weihnachtsmelodien für eine zauberhafte Atmosphäre. Das kunterbunte Kinderprogramm verkürzt den kleinen Gästen die Wartezeit auf das Christkind. Für jede Menge Abwechslung und strahlende Kinderaugen sorgen das nostalgische Karussell, die Schreibstube, die Kindereisenbahn, die Weihnachtsbastelwerkstatt, der Streichelzoo, Ponyreiten, Kasperltheater und Zaubershows.
Wer das Schloss näher erkunden möchte, kann dies durch Führungen für Kinder und Erwachsene durch die Prunkräume erleben. Außerdem im Schloss – die alljährliche Weihnachtsausstellung, heuer mit dem Titel „Damals unterm Weihnachtsbaum – Spielzeug vergangener Tage“ (ausgenommen 24.12.).
Am 8.12. erwartet Besucher ein besonderes Zusatzprogramm. Um 16:00 Uhr und um 17:30 Uhr bringt ein Ensemble der Wiener Philharmoniker weihnachtliche Klänge in den Festsaal. Onlineticket erforderlich!
Alle weiteren Infos unter www.schlosshof.at
NEU: Bus-Shuttle von Wien zum Weihnachtsmarkt
Pünktlich zur besinnlichen Weihnachtszeit startet ein exklusiver Shuttle-Service, der Besucher:innen die Anreise nach Schloss Hof erleichtert.
An allen Weihnachtsmarkttagen ab Station MAK Hop On-Hop Off:
Abfahrt Wien um 14:15 Uhr – Ankunft Schloss Hof um 15:30 Uhr
Abfahrt Schloss Hof um 18:30 Uhr – Ankunft Wien um 19:45 Uhr
Alle Infos sowie Buchung unter diesem Link.