Alle Jahre wieder hält auch heuer die Badner Bahn mit Geschenkideen unterm weihnachtlich geschmückten Christbaum. Unter fanshop.wlb.at können große und kleine Öffi-Fans ihre Geschenke für Weihnachten bequem und einfach online besorgen. Neu im Sortiment sind heuer zum Beispiel T-Shirts, Buckethats, Emaillepins und coole Tennissocken mit der ikonischen Badner Bahn der Fahrzeugreihe TW100. Die Kollektion ist in Zusammenarbeit mit dem Wiener Slow-Fashion-Label 12dag entstanden. Ein weiteres Highlight ist der Christbaumschmuck in Form einer Badner Bahn. Die handbemalte Bahn aus Glas ist Made in Austria und glänzt als Unikat auf jedem Christbaum wirkungsvoll.

Ebenfalls neu im Sortiment sind hochwertige Poster mit Motiven der Badner Bahn. Ob der legendäre TW100, der moderne TW500 oder die ganze Zugfamilie: Die Motive sind ein Blickfang für jede Wand! Passend dazu gibt es die Zugfamilie auch als Holzspielzeug von LALOK. Die aus hochwertigem Buchenholz gefertigte Fahrzeugflotte ist mit allen Holzeisenbahnsystemen kompatibel.

Weitere Geschenkideen sind T-Shirts aus Bio-Baumwolle für Kinder und Erwachsene im Design aktueller und historischer Badner Bahnen. Tasse, Kindertrinkflasche, ein Babybody für die Kleinsten oder die Socken im Design der Badner Bahn sind weitere Klassiker im Onlineshop der Badner Bahn (fanshop.wlb.at). Außerdem neu: Gratisversand ab 80 Euro Mindestbestellwert.

Ausgewählte Fanartikel sind außerdem an den Kassen am Josefsplatz in Baden und bei der Endstelle Wien Oper erhältlich. Geöffnet sind die Kassen von Montag bis Samstag von 8 bis 12 Uhr sowie 12:45-16 Uhr.