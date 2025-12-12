Pflichttermin für alle Thaibox-Fans. Die Donaustädter Kampfsportlegende Henry Bannert von FOX GYM und Thaiboxer Lou-Jasper Tolentino (Limitless Muay Thai) bitten am 20. Dezember zur großen „Chok-Dee Charity Fight Night – Fight for Hope“ in die Mehrzweckhalle nach Breitenfurt. Ziel der Veranstaltungsreihe ist es, nicht nur Talente zu fördern und den Thaiboxsport in Österreich populärer zu machen, sondern auch Menschen mit Handicap in Breitenfurt zu unterstützen. Dazu Henry Bannert: „Das Ziel unserer Veranstaltung ist es, Talente – unabhängig von Alter, Herkunft oder Geschlecht – zu fördern und gleichzeitig damit etwas Gutes zu tun. Daher auch unser Slogan: Fight for Hope.”

Neben 8 klassischen Newcomer-Boxkämpfen steht auch ein Länderkampf der Amateure auf dem Programm. Vier Muay-Thai-Kämpfer aus Finnland treten gegen vier starke Athleten aus Österreich an. Highlight des Abends ist der Kampf zweier Powerfrauen. Die Lokalmatadorin Tamara Tiefbrunner tritt gegen die slowakische Staatsmeisterin Lucia Plakech an. Weiters gibt der 57-jährige Steffan Schütter sein Debüt und auch der Box-Nachwuchs wird in den Ring steigen.

Was: Chok-Dee Charity Fight – Fight for Hope

Wann: 20. Dezember 2025. Einlass 16 Uhr, Beginn 17 Uhr

Wo: Mehrzweckhalle Breitenfurt, Schulgasse 1, 2384, Breitenfurt

Tickets ab 40 Euro bei Tickethead.at