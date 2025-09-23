Die möwe bietet an diesem Tag zahlreiche Stationen, die einen Einblick in die vielfältige Kinderschutzarbeit geben. Von der Krisenintervention bis zur Prozessbegleitung können Interessierte erleben, wie die Expertinnen und Experten Kinder und ihre Familien unterstützen.
Besondere Programmpunkte sind:
- der Offene Babytreff der Frühen Hilfen (9:00 – 10:30 Uhr & 14:30 – 16:00 Uhr),
- Einblicke in die Inklusion im Kinderschutz,
- ein Kinderbuch in Gebärdensprache,
- Informationen zur schulischen Präventionsarbeit „Trau Dich“
- sowie Workshops zur Sexualpädagogik.
Mitmachen und Ausprobieren
Auch für aktive Besucher ist einiges geboten:
- Inklusionsquiz, Wünschebaum und Fotobox
- Bastelstation für Stressbälle, Sorgenfresser oder Möwenfiguren
- Glücksrad der Frühen Hilfen
- Übungsstation zum Baby wickeln und Tragetuch ausprobieren
- Selbsterfahrung: „Behinderung erleben“
Fachvorträge und Festakt
Das Programm wird von spannenden Vorträgen und einer Lesung begleitet. Höhepunkt des Tages ist der Festakt um 11:00 Uhr, bei dem die neuen Räume offiziell eröffnet werden.
Ehrengäste sind unter anderem: Vizebürgermeisterin Bettina Emmerling, MSc, Ingrid Korosec, Präsidentin der möwe, Mag. Johannes Köhler (MA 11). Weitere Rednerinnen sind Maga Johanna Zimmerl (Bereichsleitung Kinderschutzzentren) und Maga Hedwig Wölfl (Geschäftsführung und fachliche Leitung).
Vortrags-Highlights:
- 09:30 Uhr: „Digitales Kinderschutzzentrum“ – Sarrah Bouazizi
- 10:00 Uhr: „Medical Child Abuse“ – Dottssa Caroline di Maria
- 12:00 Uhr: „Ideologisierte Gewalt“ – Maga Ulrike Schiesser
- 14:00 Uhr: „Qualitätssicherung Kinderschutzkonzepte“ – DSA Dunja Gharwal
- 16:00 Uhr: Lesung von Lena Raubaum & Leonie Schlager
Anmeldung und Kontakt
Um Anmeldung wird gebeten: Tatjana Schäfer – schaefer@die-moewe.at – 01 532 14 14
Mehr Infos unter www.die-moewe.at und www.fruehehilfen.wien