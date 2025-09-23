Die möwe bietet an diesem Tag zahlreiche Stationen, die einen Einblick in die vielfältige Kinderschutzarbeit geben. Von der Krisenintervention bis zur Prozessbegleitung können Interessierte erleben, wie die Expertinnen und Experten Kinder und ihre Familien unterstützen.

Besondere Programmpunkte sind:

der Offene Babytreff der Frühen Hilfen (9:00 – 10:30 Uhr & 14:30 – 16:00 Uhr),

Einblicke in die Inklusion im Kinderschutz,

ein Kinderbuch in Gebärdensprache,

Informationen zur schulischen Präventionsarbeit „Trau Dich“

sowie Workshops zur Sexualpädagogik.

Mitmachen und Ausprobieren

Auch für aktive Besucher ist einiges geboten:

Inklusionsquiz, Wünschebaum und Fotobox

Bastelstation für Stressbälle, Sorgenfresser oder Möwenfiguren

Glücksrad der Frühen Hilfen

Übungsstation zum Baby wickeln und Tragetuch ausprobieren

Selbsterfahrung: „Behinderung erleben“

Fachvorträge und Festakt

Das Programm wird von spannenden Vorträgen und einer Lesung begleitet. Höhepunkt des Tages ist der Festakt um 11:00 Uhr, bei dem die neuen Räume offiziell eröffnet werden.

Ehrengäste sind unter anderem: Vizebürgermeisterin Bettina Emmerling, MSc, Ingrid Korosec, Präsidentin der möwe, Mag. Johannes Köhler (MA 11). Weitere Rednerinnen sind Maga Johanna Zimmerl (Bereichsleitung Kinderschutzzentren) und Maga Hedwig Wölfl (Geschäftsführung und fachliche Leitung).

Vortrags-Highlights:

09:30 Uhr: „Digitales Kinderschutzzentrum“ – Sarrah Bouazizi

10:00 Uhr: „Medical Child Abuse“ – Dottssa Caroline di Maria

12:00 Uhr: „Ideologisierte Gewalt“ – Maga Ulrike Schiesser

14:00 Uhr: „Qualitätssicherung Kinderschutzkonzepte“ – DSA Dunja Gharwal

16:00 Uhr: Lesung von Lena Raubaum & Leonie Schlager

Anmeldung und Kontakt

Um Anmeldung wird gebeten: Tatjana Schäfer – schaefer@die-moewe.at – 01 532 14 14

Mehr Infos unter www.die-moewe.at und www.fruehehilfen.wien