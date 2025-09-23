Der Park wurde von André Heller kuratiert, der erstmals in Österreich eine öffentliche Grünfläche nach seinen Vorstellungen gestaltete. Insgesamt 14 fantasievolle Skulpturen sind in der neuen Anlage zu entdecken. Die Kunstwerke setzen sich auf kreative Weise mit den Elementen Erde, Wasser, Luft und Licht auseinander und laden Besucherinnen und Besucher zu einer Entdeckungsreise ein.

Naturjuwel für alle – frei zugänglich

In den letzten Monaten wurden mehrere private Grundstücke zusammengelegt und zu einem großzügigen, frei zugänglichen Naturraum gestaltet. Über 150 neue Bäume, zahlreiche Stauden- und Sträucherbeete sowie 22.500 m² Wiesenfläche wurden angelegt. So entstand ein grünes Refugium, das nicht nur optisch beeindruckt, sondern auch zum Entspannen und Erholen einlädt.

Eröffnungsfest am 4. Oktober

Die feierliche Eröffnung findet am Samstag, 4. Oktober 2025, statt.

Ab 12 Uhr erwartet Besucherinnen ein buntes Programm mit kulinarischen Highlights, einer Seifenblasenshow, **Stelzenkünstlerinnen**, Live-Musik von den U-Bahn-Stars und vielem mehr.

Um 13 Uhr erfolgt die offizielle Eröffnung durch Bürgermeister Michael Ludwig, Kurator André Heller und Stadträtin Ulli Sima.

Stimmen zur Eröffnung

Stadträtin Ulli Sima und Floridsdorfs Bezirksvorsteher Georg Papai zeigen sich begeistert:

„Der neue Park soll ein Ort der Kraft und Erholung für alle Floridsdorferinnen und Floridsdorfer sein. Besonders wichtig war uns, dass dieser magische Platz bei freiem Eintritt genossen werden kann.“

Ein Highlight für Wien

Das Projekt wurde durch die Zusammenarbeit der Stadt Wien und der Bank Austria ermöglicht. Mit seiner Verbindung von Kunst und Natur stellt der Bank Austria Park ein international aufsehenerregendes Highlight dar – und bietet der Stadt Wien einen neuen, faszinierenden Ort, an dem sich Menschen begegnen, entspannen und inspirieren lassen können.

Mehr Infos unter wienwirdwow.at/bank-austria-park