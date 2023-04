Digitale Blumenwiese: High-Tech zum Schutz der Natur

Für immer mehr Menschen hat nachhaltige Lebensgestaltung hohe Priorität. Das Projekt „BioBienenApfel“ setzt hier an und legt den Fokus auf den Schutz der Umwelt und Artenvielfalt. Wiederum darauf aufbauend entstand die „Digitale Blumenwiese“: Dabei wird Blockchain- Technologie genutzt, um in der realen Welt Lebensraum für Pflanzen, Bienen und weitere Tiere zu schaffen.

Vorgestellt wurde die Digitale Blumenwiese von den Initiatoren Manfred Hohensinner und Katrin Hohensinner-Häupl. Mit dabei bei der Präsentation auf der Aussichtsplattform des Leopold Museums waren zahlreiche prominente Botschafter, die sich für dieses weltweit einzigartige Umwelt- und Gesellschaftsprojekt einsetzen.

Aus digital wird real

Die Grundlage für das Projekt sind Grundstücke oder landwirtschaftliche Flächen, die in digitale Abschnitte aufgeteilt werden. Unter dem Motto „Digital für Real“ kann jeder Interessierte ein Stück Boden erwerben, auf dem dann eine Blumenwiese entsteht. Zur Verfügung gestellt werden die Grundstücke von Unterstützern des Projektes, zu denen auch das Thermenresort Loipersdorf gehört. So freut sich Geschäftsführer Philip Borckenstein-Quirini darüber, insgesamt 4,5 Hektar Grund bereit zu stellen: „Schon seit Jahren pflegen wir mit der Familie Hohensinner eine Partnerschaft, die auf Handschlagqualität basiert. Darum war es für uns selbstverständlich, uns an dem Projekt ‚Digitale Blumenwiese‘ zu beteiligen. Auch unsere Gäste schätzen und nutzen die intakte Natur für erholsame Spaziergänge oder Radtouren.“