„So bunt und schillernd“ – unter diesem Motto stand bereits die Ballpräsentation des 17. Diversity Ball powered by Wiener Stadtwerke. Rund 150 Gäste folgten der Einladung von Ballmutter Monika Haider in die Veranstaltungsräume der DONAU Versicherung. Schauspieler Markus Freistätter, die Moderatorinnen Amira Awad und Miriam Labus, Sängerin PÄM, GNTM-Gewinnerin Lou-Anne Gleissenebner mit Mama Martina Gleissenebner-Teskey, DJane Mel Merio sowie Dancing Star-Profi Herby Stanonik gehörten zu den vielen bekannten Gesichtern.

Ein Highlight: die Modenschau mit HUMANA Austria, die nachhaltige Second-Hand-Outfits präsentierte – gestylt von Mio Paternoss und getragen von prominenten Diversity-Botschafter:innen. Musikalisch sorgte DJane Mel Merio für Stimmung.

TOGETHER WE RISE – das Motto 2025

Am 6. September 2025 heißt es dann wieder: Bühne frei für den Diversity Ball im Wiener Rathaus. Unter dem Motto „TOGETHER WE RISE“ wird der Ball zu einem Ort, an dem Barrieren überwunden und Menschen in all ihrer Vielfalt sichtbar gemacht werden.

„Der Diversity Ball ist nicht nur ein Event, er ist eine Bewegung“, betont Initiatorin Monika Haider. „Vielfalt ist unsere Kraft – und macht unsere Gesellschaft aus.“

Spektakuläres Programm mit Conchita & Co.

Die Eröffnungsshow im Arkadenhof gehört niemand Geringerem als Tom Neuwirth alias Conchita. Auch Vincent Bueno, PÄM, Kareem Adetoro, OKMA & RELUPS sowie viele weitere nationale und internationale Künstler:innen sorgen für ein buntes Line-up.

Neben den großen Bühnen gibt es heuer wieder zahlreiche Erlebnisräume:

GLAM CHAMBER im Festsaal mit Ryta Tale, Metamorkid und Grazia Patrizia

Diversity Ballroom mit Wiener Walzer und Latin-Rhythmen

Deaf Beat Club mit DJane Anna Ulrich, wo Musik durch Vibration erlebbar wird

Lovemore Floor powered by Erste Bank, wo Barrierefreiheit in die Herzen tanzt

Musikgebärden-Karaoke – hier werden Songs simultan in ÖGS übersetzt

Kunst, Inklusion und Barrierefreiheit zum Erleben

Besondere Erlebnisse schaffen die Dunkelbar, in der blinde und sehbehinderte Kellner:innen Getränke servieren, sowie die Ausstellung „World Unseen“ von Canon, die Fotografie mit Reliefdruck, Braille und Audiobeschreibungen zugänglich macht.

Für reibungslose Teilhabe sorgen wie jedes Jahr Ball-Guides, Communication Angels und persönliche Assistent:innen.

Der „Preis der Vielfalt“ als glanzvoller Höhepunkt

Bevor die Gäste das Tanzparkett erobern, wird im Rahmen eines Gala-Dinners der „Preis der Vielfalt presented by Magenta Telekom“ verliehen. Die Statuen – gestaltet von Künstlerin Sabine Wiedenhofer – tragen den Titel „I AM“ und stehen für Selbstbestimmung und Würde.

Nachhaltigkeit im Rampenlicht

Auch beim Dresscode gilt: „Komm wie du bist – bunt, elegant oder nachhaltig!“ Besonders willkommen ist Second-Hand-Mode: HUMANA Austria bietet dafür eigens eine Auswahl an Abendmode.

📍 Wiener Rathaus

📅 Samstag, 6. September 2025

🎭 Dresscode: bunt & schillernd

🕖 Presse Check-in: ab 19:00 Uhr

🕗 Red Carpet: 20:00–20:45 Uhr

🕘 Eröffnungsshow: 21:00 Uhr