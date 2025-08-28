Die Initiative “Nachbarschatz” der Gebietsbetreuung Stadterneuerung motiviert die Bewohner:innen dazu, mit ihren Ideen den Bezirk aktiv mitzugestalten. In Margareten werden ab Anfang September insgesamt sechs Projekten umgesetzt.

20 kreative Ideen wurden von den Margaretner:innen für den “Nachbarschatz” eingereicht – 13 davon schafften es in die engere Auswahl. Der Grätzlrat, bestehend aus fünf Bezirksbewohner:innen, hat sich schließlich für sechs Projekte entschieden, die umgesetzt und mit 3.000 Euro gefördert werden.

Nachbarschatz-Projekte im Überblick

Näh-Atelier

Offene Kreativnachmittage mit Nähmaschinen zum Reparieren, Umgestalten und Selbermachen

4.9.2025, 18.9.2025, 2.10.2025 und 16.10.2025, jeweils 16-19 Uhr, Gretl, 5., Einsiedlerplatz 7

Internationale Küche

Kulinarisches Miteinander im offenen Wohnzimmer der “Gretl”

24.9.2025, Gretl, 5., Einsiedlerplatz 7

KinderRadSpaß – Parcours beim Bacherplatz

Radfahrtraining für Kinder mit Leihrädern, Helmen und mobilen Parcours-Elementen

30.9.2025, 15-18 Uhr, 5., Pannaschgasse

Häkel-Strickclub

Gemeinsames Häkeln mit Senior:innen im Haus Margareten

25.9.2025, 2.10.2025, 30.10.2025, 6.11.2025, jeweils 14-16 Uhr, Haus Margareten, 5., Arbeitergasse 45

Kreative Nachbarschaft

Kreativ-Workshops mit Ton, Farben, Naturmaterialien und mehr

2.10.2025 und 16.10.2025, Station Wien, 5., Einsiedlerplatz 5/7

Lesen verbindet – Generationenlesen unter Sternen

Mehrsprachige Lesung in Zeltlager-Atmosphäre für Kinder, Eltern und Senior:innen

Herbst 2025, Scheupark oder Innenhof Haus Margareten

Nähere Infos folgen!

Alle Infos: gbstern.at/themen-projekte/nachbarschatz