Auf dem IKEA-Parkplatz in Vösendorf, sowie beim McDonald´s Wagramer Straße haben Autofahrer weitere Möglichkeiten, ihre Elektroautos zu laden. Der Betreiber von Schnellladeinfrastruktur SMATRICS EnBW hat diese beiden öffentlichen Standorte erweitert und modernisiert.

In Vösendorf stehen ab sofort vier moderne Schnellladepunkte mit bis zu 300 kW Leistung bereit. Auf der Wagramer Straße gibt es nun insgesamt sechs Ladepunkte mit bis zu 400 kW Leistung. An diesen High Power Charging-Stationen lässt sich – je nach Fahrzeug – in nur 15 bis 20 Minuten Strom für rund 400 Kilometer laden.

Mit aktuell mehr als 700 Schnellladepunkten an über 160 Standorten in ganz Österreich betreibt SMATRICS EnBW das größte flächendeckende Schnellladenetz in Österreich.

Alle Infos unter smatrics-enbw.com