Für die musikalische Gestaltung sorgt das Ensemble DIE WIENER, das die schönsten Strauss-Melodien in philharmonischem Klanggewand erklingen lässt. Damit wird der Abend nicht nur zu einem kulturellen, sondern auch zu einem klanglichen Höhepunkt im Badener Herbst.

Jelinek-Texte und Buchpräsentation

Neben der Musik dürfen sich Besucherinnen und Besucher auch auf literarische Beiträge freuen: Schauspielerin Eszter Hollósi liest Texte von Elfriede Jelinek, die dem Abend eine besondere Tiefe verleihen. Außerdem stellt Otto Brusatti sein neues Buch „Anlass Strauss 200“ vor, das heuer im echomedia buchverlag erschienen ist.

Teil des Theater-, Musik- und Leseherbstes 2025

Die Veranstaltung ist Teil von Otto Brusattis THEATER-, MUSIK- und LESEHERBST 2025, der wiederum in das übergreifende Projekt „Literatur, Musik und Kunst als Wille, Vorstellung, Mut und Sünde“ eingebettet ist. Dieses kulturelle Netzwerk verbindet die Städte Baden, Halle, Berlin und Wien – und steht für den Austausch zwischen Kunstformen und Kulturen.

Kultureller Höhepunkt im Park Hotel Baden

Mit „Anlass Strauss 200“ lädt Brusatti zu einem Abend ein, der Musik, Literatur und Philosophie vereint – ganz im Sinne der Wiener Kulturtradition. Ein musikalisch-literarisches Erlebnis, das man sich nicht entgehen lassen sollte.

Otto Brusatti: „Anlass Strauss 200“

📅 26. Oktober 2025, 19.30 Uhr

📍 Park Hotel Baden, Kaiser Franz Ring 5, 2500 Baden

🎟️ Eintritt frei!