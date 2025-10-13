Wer kennt sie nicht, diese Momente, in denen einfach alles funktioniert – im Sport, im Beruf oder im Alltag? Genau diesem „magischen Zustand“ gehen Görgl und von Kunhardt auf den Grund. Mit einer gelungenen Mischung aus wissenschaftlich fundierten Erkenntnissen und authentischen Erfahrungsberichten führen sie die Leser:innen durch die Denk- und Lebenswelt erfolgreicher Persönlichkeiten.

Stars im Flow

In exklusiven Interviews erzählen unter anderem Ivica Kostelić, Tina Maze, Renate Götschl, Maria Höfl-Riesch, Dr. Bernd Hufnagl und Valerie Huber, wie sie ihren persönlichen Flow finden – und was ihnen hilft, ihn zu halten. Jede Geschichte gibt einen Einblick in die mentale Seite des Erfolgs und macht Mut, den eigenen Weg zu suchen.

Lizz Görgl: Vom Ski-Star zur Mentalexpertin

„Innehalten, wirklich hinschauen und gespannt sein, was es in der eigenen Tiefe alles zu entdecken gibt.“

…so beschreibt Lizz Görgl ihre persönliche Erfolgsformel. Mit über 40 Weltcup-Podestplätzen, zwei Olympia-Bronzemedaillen und dem „Dancing Stars“-Sieg weiß sie, was es heißt, im Flow zu sein. Heute begeistert sie als Keynote-Speakerin und Coach mit Themen wie Motivation, Potenzialentfaltung und mentaler Stärke.

Mentalcoach mit Leidenschaft

An ihrer Seite: Michael von Kunhardt, mehrfacher deutscher Hockey-Meister und preisgekrönter Speaker. Er arbeitet mit Top-Athlet:innen, Führungskräften und Unternehmen daran, das richtige Mindset für Spitzenleistung zu entwickeln. Gemeinsam zeigen die beiden, wie Flow nicht nur im Spitzensport, sondern auch im Alltag möglich ist.

Ein Buch für alle, die mehr wollen

Ob beim Sport, im Job oder privat – „Die Magie des Flows“ ist ein Buch für alle, die ihre innere Balance finden und ihr volles Potenzial entfalten möchten. Mit praktischen Impulsen, inspirierenden Geschichten und tiefen Einsichten lädt es dazu ein, den eigenen Flow zu entdecken – und zu leben.

Die Magie des Flows

Lizz Görgl, Michael von Kunhardt

224 Seiten, Campus Verlag, € 29,50 (A)