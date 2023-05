20 Jahre Hauptbücherei: Ein Flaggschiff mitten am Gürtel

Die Hauptbücherei feiert heuer ihren 20. Geburtstag. Am 8. April 2003 öffnete sie erstmals am Gürtel ihre Pforten. Wo bis dahin nur ein U-Bahnaufgang war, finden sich heute auf 4.000 m² und zwei Etagen fast eine halbe Million Medien. Über 2.500 Menschen drücken sich hier täglich die Klinke in die Hand.

Die Hauptbücherei hat sich außerdem als einer der zentralen Veranstaltungsorte für Klein und Groß etabliert: Animationen für Kinder und ganze Schulklassen, Bilderbuchkino, Präsentationen von Buchneuerscheinungen, aktuelle Debatten und Diskussionen. Dazu gesellen sich regelmäßige Schachcafés, kleinere Gesprächsrunden zu den Herausforderungen der digitalen Welt, oder der Literaturtalk Tea for Three.

Literatur und Lesofantenfest

Im Mai sind zwei große Namen der Literaturszene zu Gast in der Hauptbücherei: Der weißrussische Autor Sasha Filipenko und der kroatische Schriftsteller Zoran werden ihre neuen Bücher vorstellen. Den Abschluss dieser Programmwoche bildet ein Abend zum Mitmachen: Bei „Lesen für Spritzwein“ entscheidet das Publikum, welche gelesenen Texte die Stars des Abends sind.

Geboten wird zudem ein Special des alljährlichen Lesofantenfests, das diesmal in der zweiten Mai-Woche ausschließlich in der Hauptbücherei stattfindet. Das größte österreichische Kinderkunst- und kulturfestival bietet mit 14 Programmpunkte in sieben Tagen eine bunte Mischung aus Theater, Musik und Literatur. Mehr über die Veranstaltungen in der Hauptbücherei finden sie hier

Sommerhit: Kino am Dach

Das Freiluftkino am Dach der Hauptbücherei präsentiert seit 2003 jeden Sommer eine feine Auswahl an Filmen und ermöglicht den Genuss, die Terrasse der Hauptbücherei bei Nacht zu erleben. In diesem Jahr steht das Freiluftkino ebenso unter dem Motto 20 Jahre und zeigt Filme für alle Altersgruppen – von Arthouse bis zum aktuellen Kinohighlight.

Jährlich 1,7 Millionen Ausleihen

Seit 2003 verzeichnete die Hauptbücherei insgesamt 38,5 Millionen Ausleihen, mehr als 1,7 Millionen jährlich. Bürgermeister Michael Ludwig: „ Das sind beeindrucke Zahlen und sie unterstreichen eines: Die Freude am Lesen ist bei den Wienern auch in Zeiten der Digitalisierung stark ausgeprägt und lässt kein bisschen nach“. Magdalena Schneider, Leiterin der Hauptbücherei, ergänzt: „Hier ist nicht nur ein Ort, an dem man Bücher ausborgen kann, sondern auch ein Ort der Begegnung und des Austausches, der Bildung und der Unterhaltung. Als Kultur- und Bildungszentrum in Wien hat die Bücherei den letzten 20 Jahren zahlreiche Menschen inspiriert und bereichert.“