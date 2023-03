Ein 21-jähriger wurde in einem Stiegenhaus in der Preysinggasse im Bezirk Rudolfsheim-Fünfhaus beim Verkauf von Heroin erwischt. Er hatte 40 Gramm des Suchtgifts bei sich. Bei einer anschließenden Durchsuchung der Wohnung des jungen Bosniers in Margareten konnten weitere 395 Gramm sichergestellt werden, was sich insgesamt zu fast einem halben Kilo Heroin summiert. Außerdem wurden noch ein Schlagring – eine in Österreich verbotene Waffe – sowie knapp 3.500 Euro Bargeld konfisziert.