Ein Sporttag im Zeichen des Walzer-Marathons!

Der Vienna City Marathon feiert das 200. Jubiläum von Johann Strauss – mit dem Fledermauslauf für die Kleinsten, einer Johann-Strauss-Wertung und dem Walzer-Weltrekordversuch am Start.

Leichtigkeit, Dynamik und Lebensfreude – genau das verspricht der Vienna City Marathon (VCM) 2025. Am 5. und 6. April verwandelt sich die Stadt in eine pulsierende Bühne aus Rhythmus und Bewegung. Rund 45.000 Läufer*innen werden erwartet, um gemeinsam einen Marathon zu erleben, der sportliche Höchstleistungen mit der unvergesslichen Musik von Johann Strauss verbindet.

Ein Walzer-Rekord zum Auftakt

Gleich zum Start gibt es ein ganz besonderes Highlight: den Weltrekordversuch im Walzertanzen. Mehr als 2.025 Paare werden sich unter Anleitung von Tanzprofi Thomas Kraml am Sonntagmorgen vor der Reichsbrücke in eleganter Dreivierteltakt-Manier drehen. Ein spektakulärer Auftakt, der Wiens Tradition als Stadt der Musik gebührend feiert!

Klassik trifft auf Percussion-Power

Die Musik begleitet die Läufer*innen nicht nur im Herzen, sondern auch live an der Strecke. Multi-Perkussionist Martin Grubinger stellt sich der Herausforderung der Marathondistanz und bringt mit seiner MyGroove SUPERBAND eine besondere Note ins Rennen. Der Donauwalzer am Drumset? Ein ungewöhnliches, aber garantiert mitreißendes Erlebnis!

Eine Stadt läuft & feiert

Von DJs und Live-Bands bis hin zu den enthusiastischen Laufcommunities wie den adidas Runners, den Early Birds und dem Vienna Running Collective: Der VCM wird zu einem großen Stadtfest. Die zahllosen Cheering Zones sorgen dafür, dass keine*r alleine läuft – Motivation und gute Stimmung sind garantiert!

Rekordzahlen und grenzenlose Begeisterung

Noch nie war die Laufbegeisterung so groß! Mit etwa 13.000 Anmeldungen für die Marathondistanz wird der bisherige Melderekord aus dem Jahr 2001 deutlich übertroffen. Insgesamt werden rund 45.000 Teilnehmer*innen erwartet – eine neue Bestmarke in der Geschichte des VCM!

„ Der VCM ist ein Fest für alle!“

VCM-Geschäftsführerin Kathrin Widu bringt es auf den Punkt: „Der VCM-Tag ist ein Tag wie kein anderer in Wien. Wir feiern ein Event, das Sport, Gesundheit und Gemeinschaft in den Mittelpunkt stellt. Als Marathon in der Stadt der Musik verbinden wir das Laufen mit den weltberühmten Klängen von Johann Strauss und schaffen so Erlebnisse, die es nur hier gibt.“

VCM-Geschäftsführer Dominik Konrad betont die steigende Begeisterung: „Mehr Teilnehmende bedeuten mehr Fans, mehr Stimmung und eine noch größere Strahlkraft für unsere Projekte.“

Strauss & Sport verbinden

Ob Walzer-Fans, Hobbyläufer*innen oder Profis – der Vienna City Marathon 2025 macht Wien zur perfekten Kulisse für ein einzigartiges Laufspektakel. Roland Geyer, Intendant von Johann Strauss 2025 Wien, bringt es auf den Punkt: „Johann Strauss’ Musik bringt Menschen in Bewegung – genau wie ein Marathon.“

Besonders freut sich Österreichs Star-Perkussionist Martin Grubinger, der während des Marathons gleich zweimal an sein Drumset wechselt – eine Premiere im Laufsport!

Ein Heimrennen mit Gänsehautmomenten

Auch Top-Marathonläufer Andreas Vojta ist begeistert: „Der VCM ist ein Lauf-Fest mit unglaublicher Atmosphäre. Gerade als Heimrennen für mich und Leute aus Wien ist es eine ganz besondere Sache. Der Donauwalzer am Start gehört einfach schon zum VCM dazu.“