Einbruchszahlen steigen: Polizei gibt Tipps

Generell sind die Einbruchszahlen zwar gestiegen, aufgrund der Beschränkungen während der Pandemie kann die Saison 2020/2021 aber nicht zum Vergleich herangezogen werden. Die gute Nachricht: Nimmt man als Referenz-Zeitraum das Jahr vor Corona, kam es sogar zu einem Rückgang der Delikte.

Zwischen Anfang November 2022 und Ende Jänner diesen Jahres kam es in Österreich zu 992 Dämmerungseinbrüchen. Das ist zwar eine Steigerung von 682 Einbrüchen zum Vorjahr, aufgrund der Covid-19-Maßnahmen kann diese Saison 2020/21 allerdings nicht als Referenz-Zeitraum dienen. Ein Vergleich mit dem Jahr vor der Pandemie zeigt allerdings einen Rückgang der Einbrüche um 11,3 Prozent. In Zahlen ausgedrückt bedeutet das um 127 weniger Dämmerungseinbrüche als in der Saison vor Corona.

Tägliche Analyse und Prävention

Das Bundeskriminalamt analysiert täglich die auftretenden Hotspots. Diese Analysen werden anschließend den Landespolizeidirektionen zur Verfügung gestellt, die darauf aufbauend auf verstärkte Streifentätigkeit veranlassen. Die Bevölkerung zu mehr Achtsamkeit aufzurufen, ist ein wichtiger Punkt in der Präventionsarbeit. Ebenso ist es notwendig, den Menschen die Scheu vor Meldungen bei der Polizei zu nehmen, denn nur mit ihrer Hilfe können Verbrechen verhindert und Kriminelle gefasst werden.

Wohnungseinbrüche sind ein ganzjähriges Phänomen

Analysen zeigen, dass Einbrüche nicht nur in der Dämmerung und im Winter stattfinden. In der warmen Jahreszeit nutzen Kriminelle dafür häufig die Vormittagsstunden zwischen 10 und 13 Uhr, wenn die Bewohner meist außer Haus. Zu den Tatorten zählen Wohnungen und Häuser, die für die Räuber eine „günstige Gelegenheit“ bieten. Gekippte Fenster, ungesicherte Eingangstüren oder offensichtliche Abwesenheit der Eigentümer wirken einladend. Das Eindringen in schlecht gesicherte Objekte dauert oft nur wenige Sekunden. Um Einbrüche möglichst zu verhindern, gibt die Kriminalprävention Tipps, wie man sich bestmöglich schützen kann.