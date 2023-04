Eine Botschaft an künftige Generationen

Rund ein halbes Jahr nach Baustart feiert Immobilienprojektentwickler INVESTER United Benefits Grundsteinlegung für ein Wohnbauprojekt in der Khekgasse 51 in Liesing – mit einer besonderen Idee.

Das „Kh:Ek:51“ (www.khek51.at) entsteht in unmittelbarer Nähe der Naherholungsgebiete Perchtoldsdorfer Heide und Lainzer Tiergarten in Wien Liesing. Geplant sind 44 Wohnungen auf einer Wohnnutzfläche von rund 2.200 Quadratmetern sowie eine kleine Gewerbefläche.

Nachhaltig, unabhängig und grün – das sind die Ziele, der sich der Bauherr verschrieben hat. „Mit Hilfe von Luftwärmepumpen, einer starken Gebäudedämmung, smarter Gebäudetechnik und einer Photovoltaikanlage auf dem Dach machen wir mit dem Kh:Ek:51 einen großen Schritt in Richtung Energieautarkie. Dieser Fokus auf Energieeffizienz sichert den künftigen Bewohnern langfristig niedrige Energiekosten – ein zunehmend bedeutender Aspekt für leistbaren Wohnraum“, freut sich Michael Klement, CEO von INVESTER United Benefits. Gebaut wird aber nicht nur soweit als möglich klimaneutral und energieeffizient, sondern augenscheinlich auch für die Ewigkeit. „Das hat uns auf eine besondere Idee gebracht“, so Sophie Braun von Invester United Benefits.

Eine Kapsel überdauert die Zeit

Eine Zeitkapsel wird in das Fundament des Neubaus in der Khekgasse 51 eingebettet. Sie enthält eine Zeitung, die am Tag der Grundsteinlegung erschien, mehrere Pläne, Visitkarten der Beteiligten und eine Grußbotschaft an künftige Generationen. „Viel Zeit für die Verlegung der Zeitkapsel und das obligatorische Anstoßen haben wir nicht“, scherzt Klement. Denn: „Schon im Sommer wollen wir Dachgleiche feiern“, verrät Generalunternhmer Thomas Planitzer.

Fertigstellung 2024

Das Leuchtturmprojekt umfasst insgesamt 44 Wohnungen mit besonders effizienten Grundrissen zwischen 32 und 91 Quadratmetern. Zudem sind je Einheit private Freibereiche in Form von Terrassen, Balkonen oder Eigengärten, einen Gemeinschaftsgarten mit Kinderspielplatz sowie eine Tiefgarage mit 21 Stellplätzen und einer eigenen Ein- und Ausfahrtsrampe geplant. Die Fertigstellung ist für 2024 geplant. Wer sich schon jetzt für eine der Wohnungen interessiert: Mehr Infos gibt es auf www.khek51.at