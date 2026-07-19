Eine Gasse zeigt sein fröhlicheres, grünes Gesicht

Die Leitungsarbeiten der MA 31 in der Johann-Strauß-Gasse im Abschnitt zwischen Wiedner Hauptstraße und Rainergasse sind abgeschlossen.

Die letzten Handgriffe und Umbauarbeiten werden noch im August abgeschlossen. Dann geht es im Herbst weiter, wenn der letzte wichtige Schritt erfolgt: Die neue Halballee wird mit den Baumsetzungen im Oktober fertiggestellt.

Bewusst erst im Herbst

Die Pflanzung erfolgt bewusst im Herbst, weil junge Bäume die heißen Sommermonate deutlich schlechter überstehen. “So wird auch der untere Teil der Johann-Strauß-Gasse Schritt für Schritt grüner, kühler und lebenswerter — und besser an die Folgen der Klimakrise angepasst”, so Bezirkschefin Lea Halbwidl.

Lea Halbwidl in der Johann-Strauß-Gasse (Bild: BV 4).

Beim Alois-Drasche-Park

Die Johann-Strauß-Gasse befindet sich in der Nähe des Alois-Drasche-Parks zwischen der Wiedner Hauptstraße und der Schelleingasse. Vor den Umbauarbeiten wurden die Anrainer um ihre Wünsche befragt, danach die Pläne erstellt.