Probenstart für “Ein Käfig voller Narren”

Mit dem offiziellen Probenstart für das Musical „Ein Käfig voller Narren“ beginnt in Mörbisch die heiße Phase der Festspielsaison 2026.

Mehr als 250 Mitwirkende arbeiten derzeit daran, die Seebühne am Neusiedler See in eine schillernde Welt voller Humor, Lebensfreude und Toleranz zu verwandeln.

Startschuss für einen bunten Musicalsommer

Die Premiere rückt näher: Am 16. Juli hebt sich der Vorhang für „Ein Käfig voller Narren“ auf der Seebühne Mörbisch. Nun fiel auch der offizielle Startschuss für die Proben. Generalintendant Alfons Haider begrüßte dabei das Kreativteam rund um Regisseur Andreas Gergen sowie insgesamt 54 Darstellerinnen und Darsteller. Gemeinsam mit Technik, Kostüm, Maske und zahlreichen weiteren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sind rund 250 Personen an der Produktion beteiligt.

Spektakuläre Kulisse am Neusiedler See

Auch heuer setzt Mörbisch auf große Bilder. Bühnenbildner Walter Vogelweider schuf eine imposante Showbühne, deren Herzstück ein goldener Käfig sowie eine rund einen Kilometer lange LED-beleuchtete Showtreppe bilden. Bereits jetzt ist der weithin sichtbare Schriftzug „La Cage aux Folles“ über der Seebühne zu sehen und macht Lust auf die kommende Saison.

Besonderes internationales Flair bringen die 38 sogenannten „Cagelles“ nach Mörbisch. Die glamourösen Ensemblemitglieder stammen aus zwölf Nationen und werden gemeinsam mit den Solistinnen und Solisten in den kommenden Wochen intensiv proben.

Alfons Haider selbst auf der Bühne

Für Generalintendant Alfons Haider wird die Produktion auch persönlich zu etwas Besonderem. Er übernimmt erstmals und zugleich letztmals selbst die Rolle der Zaza und teilt sich die Partie mit Musicalstar Drew Sarich. Haider bezeichnet das Stück als „Broadway-Schatz“ und betont dessen zeitlose Botschaft von Toleranz, Gleichberechtigung und Akzeptanz.

Ein Musical-Klassiker feiert Mörbisch-Premiere

Die weltbekannte Erfolgskomödie aus den 1970er-Jahren wird diesen Sommer erstmals als Musical auf der Seebühne Mörbisch gezeigt. Laut Theaterverlag handelt es sich dabei sogar um die bislang größte Bühnenproduktion dieses Musicals. Die Geschichte rund um Nachtclubbesitzer Georges, seinen Lebenspartner Albin alias Zaza und ein turbulentes Familientreffen gilt seit Jahrzehnten als mitreißendes Plädoyer für Liebe, Vielfalt und individuelle Freiheit.

Vorstellungen bis Ende August

„Ein Käfig voller Narren – La Cage aux Folles“ steht von 16. Juli bis 22. August 2026 auf dem Spielplan der Seefestspiele Mörbisch. Aufgrund der großen Nachfrage wurde bereits eine Zusatzvorstellung am 12. August angesetzt.

„EIN KÄFIG VOLLER NARREN – La Cage aux Folles“

Von 16. Juli bis 22. August 2026

Premiere: 16. Juli 2026

Zusatzvorstellung: 12. August 2026

Tickets: www.seefestspiele-moerbisch.at

Gewinnspiel

Wir verlosen 2 x 2 Karten für die Premiere “Ein Käfig voller Narren” am 16. Juli im Rahmen der Seefestspiele Mörbisch!

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