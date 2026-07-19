Fein: Handtaschen-Tauschbörse für guten Zweck

Tolle Initiative: vom 27. bis 29. August veranstaltet der Kiwanis Club Belvedere in der Galerie Feichtner im 1. Bezirk eine große Charity-Taschenbörse zugunsten des Kinderhospizes Lichtblickhof.

Tu Gutes und rede darüber: Frauen aus ganz Wien haben rund 1.000 bestens erhaltene, teilweise neue Handtaschen gespendet, um ihnen ein zweites Leben zu geben. Geschäfte in mehreren Bezirken – unter anderem alle Filialen von Spielwaren Heinz – haben dabei als Sammelstellen gedient.

Ehrenamtlicher Einsatz

Der Kiwanis Club Wien im Belvedere (3. Bezirk) organisiert dieses Projekt mit großem persönlichem und ehrenamtlichem Einsatz: “Die Taschen-Börse verbindet Nachhaltigkeit mit sozialem Engagement: Wiederverwendbare Taschen werden vor der Entsorgung bewahrt, gleichzeitig entstehen wertvolle Lichtblicke für schwer kranke Kinder und ihre Familien”, so Gabriele Neumayr-Stof vom Kiwanis Club.

Charity-Börse in der Galerie

Erfreulich ist für den Kiwanis Club auch, dass der Galerist Lukas Feichtner bereits zum vierten Mal seine Galerieräume in der Seilerstätte unentgeltlich für den guten Zweck zur Verfügung stellt.

Verkaufserlös an Kinderhospiz

Feichtner will mithelfen, den Erlös zu steigern, da das gesamte Geld dem Kinderhospiz Lichtblickhof (im 14. Bezirk, Otto-Wagner-Areal) zugute kommt. Bei der Charity-Börse werden modische und klassische Handtaschen, Markentaschen, Vintage-Modelle, Business-Taschen, Rucksäcke und Accessoires zu attraktiven Schnäppchenpreisen angeboten.

Also den Termin notieren: 27. bis 29. August 2026, während der Öffnungszeiten der Galerie Feichtner, 1. Bezirk, Seilerstätte 19 (täglich ab 10 Uhr).