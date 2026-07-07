So wird dein Zuhause sommerfit

Mit den ersten warmen Tagen des Jahres zieht auch frischer Schwung in die eigenen vier Wände ein. Die Sonne scheint durch die Fenster, die Grillsaison steht vor der Tür und viele nutzen die Zeit für einen gründlichen Frühsommerputz.

Passend dazu sorgt die Produktvielfalt von Frosch für strahlende Sauberkeit im ganzen Zuhause. Das Beste daran: Zwei exklusive Frühsommerpakete werden verlost.

Frische für Küche, Bad und Wohnbereich

Ob Fettspuren in der Küche, Kalkablagerungen im Badezimmer oder verschmutzte Glasflächen – im Alltag sammeln sich zahlreiche Verschmutzungen an. Mit den Reinigungsprodukten von Frosch lassen sich diese einfach und zuverlässig beseitigen. Die verschiedenen Produkte sind auf unterschiedliche Einsatzbereiche abgestimmt und sorgen für Sauberkeit sowie frischen Glanz in den eigenen vier Wänden.

Gerade jetzt, wenn Balkon, Terrasse und Wohnräume wieder intensiv genutzt werden, ist eine gründliche Reinigung der ideale Start in die warme Jahreszeit.

Kraftvolle Reinigung für den Frühsommer

Das Frosch-Frühsommerpaket enthält praktische Helfer für zahlreiche Reinigungsaufgaben im Haushalt. Damit werden Küche, Bad und Wohnräume im Handumdrehen sommerfit.

Im Gewinnpaket enthalten sind:

Frosch Dusche- & Bad-Reiniger Citrus

Frosch Anti-Kalk Himbeer-Essig

Frosch Scheuermilch Zitrone

Frosch Glas-Reiniger Spiritus

Frosch Kraft-Reiniger Aktiv-Soda

Frosch Multiflächen-Reiniger Orange

Frosch Info-Booklet

Mitmachen und gewinnen

Wer sein Zuhause für den Sommer auf Hochglanz bringen möchte, hat jetzt die Chance auf eines von zwei exklusiven Frosch-Frühsommerpaketen. Die Produkte unterstützen bei der Reinigung verschiedenster Oberflächen und sorgen für ein frisches Wohngefühl.

Weitere Informationen zu den Produkten gibt es auf der Website von Frosch Österreich.