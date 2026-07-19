Liedermacher-Abend ohne künstliche Zusatzstoffe

Wenn Geschichten zu Liedern werden: Manchmal braucht es nicht mehr als eine Stimme, ein Instrument und einen guten Text, um einen ganzen Raum in den Bann zu ziehen.

Genau darum geht es bei der Liedermacherinnen-Liedermacher-Lounge – einem Abend, an dem Musik ohne künstliche Zusatzstoffe im Mittelpunkt steht.

Nach vielen erfolgreichen Konzerten schlägt die kultige Veranstaltungsreihe nun ein neues Kapitel auf: Am Freitag, 4. September, öffnet erstmals der R & B Club des Sinti-Kulturzentrums Newo Ziro in Neubau seine Türen für einen Abend voller Geschichten, Melodien und überraschender Begegnungen.

Witz und Feingefühl

Das charmante Moderatoren-Duo Andre Blau und Alexander Sedivy führt mit Witz und Feingefühl durch den Abend und begrüßt zwei außergewöhnliche Künstlerpersönlichkeiten.

Das Duo Blau-Sedivy begrüßt die Gäste (© Dijana Idinger/Vistavision).

Mit Seimen Mettbach betritt ein international gefeierter Sänger, Pianist und Singer-Songwriter die Bühne. Seine Musik bewegt sich zwischen Jazz, Swing und Soul, seine mehrsprachigen Songs erzählen emotionale, pointierte Geschichten, die lange nachklingen.

Ihm zur Seite steht die niederösterreichische Singer-Songwriterin Marlene Style. Mit Gitarre, Gefühl und einem schier unerschöpflichen Energiereservoir nimmt sie das Publikum mit auf eine musikalische Reise durch atmosphärische deutschsprachige und Dialekt-Songs.

Bühne für Künstler

Die Liedermacherinnen-Liedermacher-Lounge möchte Künstlerinnen und Künstlern eine Bühne bieten, auf der ihre Musik im Mittelpunkt steht – authentisch, live und ganz nah am Publikum. Wer Lust auf ehrliche Texte, handgemachte Musik und besondere Momente hat, sollte sich diesen Abend nicht entgehen lassen.

Freitag, 4. September 2026, 19:00 Uhr

R & B Club – Sinti Kulturverein Newo Ziro

Kaiserstraße 93, 1070 Wien

Eintritt frei